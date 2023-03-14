Signature倒閉 3日兩銀行結業

【明報專訊】矽谷銀行爆煲，引發同類銀行面臨危機。總部位於美國紐約、對加密貨幣友好的商業銀行Signature Bank周日（12日）同被監管機構勒令關閉，是當地在3日內出現第2間同類銀行倒閉事件。監管機構聯邦存款保險公司（FDIC）隨即宣布，已設立一個「過渡銀行」處理Signature Bank的客戶。FDIC又確保，由政府接管營運將確保客戶帳戶存款不受干擾，解決方法如矽谷銀行的一致，同時將為Signature Bank的資產尋找新買家。該銀行成為美國接管的第三大銀行。
外電引述消息人士透露，Signature Bank在美國周一（13日）早上之前尋找買家或其他解決方案支撐財務狀况，但未能及時完成出售。Signature Bank董事會成員Barney Frank表示，在矽谷銀行倒閉當日，Signature Bank遭遇數十億美元的擠提。美國財政部、聯儲局和FDIC發布聯合聲明宣布指，Signature Bank有跟矽谷銀行類似的系統性風險，因此該行被勒令關閉。FDIC表示，該行客戶將能取回所有存款，包括超過當局保險額25萬美元限額的款項。
Signature Bank於2001年成立，是虛擬貨幣行業主要銀行之一，在2022年初其有約27％的存款是來自數字資產客戶。據申報文件顯示，截至去年底該行總資產達1104億美元，總存款886億美元。
受加密貨幣交易所FTX 破產事件影響，Signature Bank於去年底拒絕部分加密貨幣客戶，亦切斷最大加密貨幣交易所幣安的國際業務聯繫，但舉措未能安撫投資者情緒。短時間內兩大銀行倒閉，或進一步切斷虛擬貨幣行業與受美國監管機構保障銀行聯繫。