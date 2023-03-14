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沙特阿美多賺47% 達1.2萬億破紀錄

【明報專訊】隨去年原油價格上升、銷量增加和精煉產品利潤率提高，全球最大型石油企業沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）公布去年業績，純利由1110億美元升至1611億美元（約1.26萬億港元），按年升46.5%，創下歷史紀錄。第四季派息按季提高4%，至195億美元，將今年第一季派發。同時公司基於上年業績表現，建議每十股送一股紅股予合資格股東。截至昨日，沙特阿美的市值達至約1萬億美元，僅次於蘋果公司。

超越4大石油巨企純利

沙特阿美去年所賺的錢，超越殼牌（英：SHEL）、英國石油（英：BP）、埃克森美孚（美：XOM）及雪佛龍（美：CVN）4大石油巨企的純利總和。沙特阿美自由現金流由1075億美元升至1485億美元，按年升38.1%，沙特阿美主席及行政總裁Amin H Nasser指，由於去年全球對原油需求增加，帶動沙特阿美的財政表現。

Nasser預計，原油和天然氣在未來仍是不可或缺，而現在石油行業投資不足的風險是真實存在，這或導致能源價格上漲。

沙特阿美去年資本支出增18%至376億美元，公司指，他們為了繼續提供可靠、可負擔和可持續的能源，預計未來將增加到450億至550億美元，包括投資有潛力實現減排的新低碳技術。

沙特阿美去年碳氫化合物的平均產量是1360萬桶，包括1150萬桶每日原油產量，表示將繼續增加原油最大產量，在2027年前增加至每日1300萬桶。

（綜合報道）

[國際金融]