劉宇亮：港股隨時反攻

至上周五繼虛擬資產銀行Silvergate（美：SI）爆煲後，矽谷銀行（美：SIVB）母企擬集資填補18億美元美債及按揭抵押證券虧損，市場憂慮爆發金融危機。美國財政部將提供最高250億美元支持聯儲局緊急銀行定期融資計劃，穩定市場信心。到本周一市場已經改變加息步伐看法，高盛甚至預計聯儲局3月可能暫停加息。

濠賭金融科技內地消費品 加倉目標

筆者認為上星期港股急跌，已經Price in對未來加息負面因素，即使3月23日再加息0.5厘將未致對股市有太大影響。若維持上次加息步伐，即加0.25厘，相信股市會迎來大反攻。目前港股守住去年12月及今年1月低位，即恒指19,300點至19,400點水平。若以黃金比率0.382和0.5去計算回調幅度計算，恒指在19,600點和18,650點有重大支持，港股向下幅度有限。

板塊方面，市場過去4星期分別上調了濠賭、金融、科技和內地消費品板塊2023年整年全年每股盈利預測，此類股份可作為加倉主要目標。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]