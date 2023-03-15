大新銀行「智全面‧專為您」 用心了解客戶理財需要 致力成為客戶的創富夥伴

Presented by：WAW Creation

大新VIP銀行服務以「智全面‧專為您」的財富管理服務理念，結合客戶經理的專才服務及金融科技，持續為VIP客戶帶來最適切的產品和銀行服務。

「智全面」是以金融科技配合客戶不同的理財需要，協助客戶輕鬆處理各項銀行事務及交易，從遙距開戶、收取市場資訊及投資分析工具應用、以至交易及檢視資產組合表現，都可以透過數碼理財工具完成。「專為您」是指大新銀行的專業團隊用心了解客戶，根據不同市況及客戶的理財目標，為他們制定或調整專屬理財方案，並透過完善的客戶管理系統，幫助客戶發掘投資機遇並管理相關風險。

VIP銀行服務 - 專業、 全方位及貼心服務

要實踐「專為您」，不得不提大新VIP銀行服務的三大核心服務原則： 「溝通互動」、「靈活應變」及「專業協作」，為客戶提供專業、全方位及人性化的貼心服務，與客戶一同邁向理財目標。

「溝通互動」代表了大新銀行用心了解每位客戶的理財需要，從有效的溝通中建立長遠互信的關係。大新銀行積極從不同的途徑收取客戶意見以優化產品和服務質素，例如為回應VIP客戶對外匯服務的殷切需求，大新銀行開發了外幣兌換限價買賣服務及預設外幣買賣等一系列外幣兌換服務，還特別增設「外匯賞會籍計劃」，除現有的特惠匯率外，VIP客戶更可額外專享所屬會員等級的獨有匯率優惠，讓他們穩步實踐理財目標。

「靈活應變」是建基於大新銀行VIP客戶經理的專業和經驗，並時刻為客戶監察市況，作出專業建議，助客戶靈活應對市場轉變、適時調節投資策略。此外為增加理財靈活性，在產品方面，大新銀行亦不斷豐富理財產品選擇，讓客戶更靈活建構理財組合，如近期大新銀行推出全新美股買賣服務，拓闊海外投資選項，配備操作簡易且功能完備的「美股證券交易App」，讓客戶可以利用不同交易指示做好投資部署，即使處身不同時區亦可安枕無憂又靈活地捉緊美股機遇。

大新VIP銀行服務團隊更上下一心，做到「專業協作」，客戶經理與投資及保險的理財顧問相輔相成，結合他們對客戶理財需要的理解，運用他們專業知識和經驗，提供量身定制的創富方案；而開發數碼理財工具團隊亦著重客戶體驗，透過研發高效理財數碼理財工具，為客戶化繁為簡，做到高科技、高關顧，全方位與客戶在理財路上並肩同行。

大新銀行未來會繼續以客為本，專心致志提供更多元化的財富管理服務和產品，以及最優質的客戶體驗，在財富管理的路途上與客戶「同步 更進步」。