匯豐掉頭減H按封頂息0.25厘 降至3.375厘 分析料有偷步抵消加P作用

明報記者 鄺海盈

昨日港元拆息全線向下，與樓按相關的1個月拆息終止7連升，跌至3.39786厘。不過，以H加1.3厘計，H按息亦已超過鎖息新的上限3.375厘。事實上，在今次加息周期中，匯豐自去年起已上調H按鎖息上限兩次（見圖），分別由P減2.5厘上調至P減2.25厘，及P減2.25厘上調至P減2厘，今次重回P減2.25厘水平。若下周本港跟隨美國加息，以加息幅度0.125厘計，實際鎖息將為3.5厘。

若貸款500萬 每月供款減3%

假設貸款額500萬元、年期為30年，以匯豐早前H按鎖息上限P減2厘，即3.625厘，每月供款為22,803元，壓力測試為47,971元；下調鎖息上限後為P減2.25厘，即3.375厘，每月供款為22,105元，壓力測試為46,664元。每月供款減少3.1%或698元，壓力測試亦減2.7%或1307元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近期樓市交投轉趨活躍，部分中小型銀行早前增加現金回贈以爭取按揭業務，料今次銀行下調鎖息上限是為提升市場競爭力，並針對二手物業及大銀碼的客人，預料其他銀行或根據資金成本而跟隨調整按揭優惠。

港銀下周或將P調高0.125厘

中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年2月中銀行體系結餘降至約770億元水平，拆息隨後逐步回升，惟與美息有超過1厘多差距，港元拆息與P亦有2.2厘差距，料港息仍有上調壓力。市場料美國下周加息0.25厘，港銀或將加息0.125厘至0.25厘。不過，她預料，加幅溫和亦已接近見頂水平，樓按息率仍會處於3厘多的低水平，加上銀行減新做按息，相信不會對現時樓市構成實質影響。