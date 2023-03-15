匯控須向英矽谷銀行注191億 股價挫5%

據彭博報道，祈耀年及匯控英國業務行政總裁Ian Stuart於周一電話會議中，向倫敦的科網投資者表示，匯豐英國須向矽銀英國注資20億英鎊，強調不會大幅改變其運作方式，並稱今次收購會提升銀行在生命科學界的地位，惟未有說明矽銀英國會否易名。

匯豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明認為，匯豐英國收購矽谷銀行是正確決定，料為銀行帶來新機遇，尤其在應用新科技上，並擴大潛在客戶群，目前正研究如何利用矽谷銀行的優勢擴大業務。

摩通：可視為「服務國家」

自匯控公布收購後，大行反應普遍中性。高盛指，匯控在英國的銀行業務有770億鎊剩餘存款可供動用，料收購有助匯控英國商業銀行生意。摩通則表示，看不到匯控與矽谷銀行有明顯的協同效應，暫可視之為「服務國家」，阻止英國小型銀行流動性風險，總計整宗交易對匯控基本上是中性。摩通估計矽銀英國業務的資產損失若低於14億英鎊，匯控則有機會錄得收益。

匯控自宣布收購後，周一股價倒升0.8%後偏軟；周一晚歐美銀行股股價大跌，昨日匯控再跌4.7%至53.65元，渣打（2888）更跌逾7%。不過，至今匯控注資消息主要由外電報道，未見匯控在聯交所出公告交代。本報就此向匯控查詢，匯控發言人未有正面回應，僅重申集團確認收購計劃中所注入流動性的金額。周一受消息拖累，第一共和銀行（美：FRC）、Western Alliance Bankcorp（美：WAL）及PacWest Bankcorp（美：PACW）當日曾插逾四至七成；截至昨晚香港時間9時半，該批銀行股則反彈五至六成。匯控倫敦股價昨晚亦彈逾1%。

平保（2318）經平安資產管理持有匯控約8%股份，對於今次收購，平安資產管理發言人表示沒有評論。「分拆匯控關注組」召集人呂宇健則認為，矽谷銀行帳目未明朗，相信是英國政府擔心骨牌效應，而要匯控出手救急，但他質疑為何是由匯控出手承擔法律責任及潛在債務，料收購會影響匯控來年純利表現。呂宇健強調，昨日股東用股價表達不認同今次收購，斥管理層「肯定不是為小股東着想」。