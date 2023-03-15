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泰加吳宇辭任不足一年 回歸任主席

標籤：經濟

【明報專訊】泰加保險（控股）（下稱泰加控股）（6161）近期獲主要股東吳宇注入阿聯酋保險公司及1億元阿聯迪拉姆（約2.1億港元）後，公司昨公布，再委任吳宇為主席兼非執行董事。自2021年尾保監開始調查該集團旗下泰加保險（下稱泰加保險）的投資及資金調配，並指泰加保險疑有投資活動及資金調配違法等而將其入稟申請清盤，質疑資不抵債，吳宇終在2022年5月27日辭任主席及執董職務，事隔不足一年重掌主席職務。股份繼續停牌。

近期注入阿聯酋保險公司

在今次吳宇重新入局前，泰加控股為滿足上市規則復牌，近期再次與吳宇出現多項交易，包括獲吳宇注入阿聯酋保險公司及1億元阿聯迪拉姆（約2.1億港元），甚至由吳宇授出約2.1億元2年期循環額度。在泰加控股宣布「重獲業務」後，已為吳宇復歸泰加董事會埋下伏筆。今次吳宇重返泰加控股董事會，同時分別委任凌旭俊及何曉斌為非執行董事及獨立非執行董事，全部即時生效。

凌旭俊為壹大通控股（廣東）執董，並曾擔任廣東國葉壹大通董事長及國葉浩能（深圳）房地產董事總經理；至於何曉斌則曾擔任中證監上海證監局期貨監管處處長、上海市計劃委員會物資能源處副處長，亦曾出任國泰君安期貨董事長長等高層職務，凌、何二人將獲24萬元的年度董事袍金。吳宇入主泰加控股後，旗下在港保險公司泰加保險約12億元資金流向，遭保監緊盯，去年初當局出手，委任德勤為接管人接管泰加保險，其後更入稟將泰加清盤。泰加控股去年初停牌後，作為公司主事人吳宇更於去年5月辭任泰加控股主席及執行董事，事隔十個月再復任主席，但是能否復牌，仍待進一步交代。