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TVB發盈警 廣告弱累最多蝕8.3億 長情基金股東D&C趁高減持 上周套7838萬

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）股價連跌三日後，昨日反彈5.57%，收報11元。不過該公司昨天收市後發出盈利預警，指受到廣告表現疲弱及需要就舊有投資減值拖累，料2022年度股東應佔虧損約7.9億至8.3億元，較前一年同期的6.47億元擴大。該集團第三大股東Dodge & Cox則申報，在上周四趁高減持TVB逾600萬股，每股平均價逾13元，套現7837.8萬元。中央結算持倉顯示，在該股最大經紀匯豐的持倉連日下降，富途持倉則打入五大持倉經紀之列。

明報記者 陳偉燊

TVB此前發稿及公告交代電商業務取得進展後，股價大升近兩倍，臨近本月下旬公布業績前則發出盈警，直指收入按年增長24%至35.86億元，但是香港電視廣告市場大部分時間仍然疲弱，抑制廣告收入增長。同時年度後期內地受到廣泛防疫措施限制，致聯合製作業務放緩，另亦要對若干遺留投資資產作非現金減值撥備，因此料2022年度再現虧損。相比去年上半年度股東應佔虧損2.25億元而言，單是下半年度虧損便介乎5.65億元至6.05億元。

過去5年累虧最多23億

該集團去年LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）預期微增至3.38億元，相比上半年度的LBITDA只有7201萬元，下半年明顯增加2.66億元。不過公司強調，股東權益總額仍逾36億元，不受限制現金結餘尚有10億元。

由於TVB此前四年累計虧損已達14.22億元，在預期2022年度虧損下，過去五年累計虧損將增至最多22.52億元。若依TVB最新說法股東權益仍逾36億元，連同2022年度計，亦累計減少33.95億元。

最大經紀匯豐持倉連日下降

在TVB發盈警同時，長情基金股東Dodge & Cox申報在上周四（3月9日），在高位以每股平均價13.0498元減持TVB共600.61萬股，套現約7837.84萬元，持股由原先的9.45%降至8.08%。中央結算持倉數據還顯示，該股最大經紀匯豐的持倉連日下降，較上周四大減4.96個百分點，本周一只餘33.48%；反之散戶買賣為主的富途所持倉位則按日遞增，到本周一增至3.29%，排名進佔五大持倉經紀之列。此前醞釀召開股東大會的大台小股東大聯盟，則未見在社交媒體有最新評論。