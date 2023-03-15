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港燈去年賺29.54億 淨負債破天荒錄509億

【明報專訊】港燈（2638）公布，去年全年純利按年微升0.7%至29.54億元，擬分派末期息16.09港仙，按年持平（見表），惟其可供分派虧損為13.3億元，2021年同期收入為11.52億元，經董事局酌情調整後，可供分派收入持平於28.3億元。連同中期分派金額每股15.94仙，港燈年內分派金額合共為每股派32.03仙，按年持平。

派末期息16.09仙

值得注意是，港燈淨負債同時創下歷年新高，共錄得508.97億元，按年增加9.2%，其負債對淨總資本比率亦按年擴大2個百分點至51%。

港燈去年全年收入107.9億元，按年跌4.9%，EBITDA按年跌4.5%至75.99億元。集團稱，去年香港市民日常生活及商業活動受到各項防疫抗疫措施影響，用電需求因而受壓。此外，集團供應鏈亦受通脹、疫情以及環球地緣政局持續緊張所影響，全球燃料供應出現前所未見的短缺，刺激天然氣及燃煤價格在過去兩年大升。

未來數月重點應付燃料供應

集團又稱，能源市場期內大幅波動、供應持續緊張、燃料價格高企，導致燃料調整費在年內持續按既定機制上調，由去年初每度電0.273元累計提高0.528元至12月時0.801元。由於燃料調整費是電費主要組成部分，其上升令淨電費全年上漲39%，升幅更是前所未見。

集團為應付營運開支增加，以及推行減碳措施來配合政府的減排和減碳政策所需的資本投資，今年基本電價需上調5%至每度電1.145元。上述調整連同燃料價格上漲、增加使用天然氣，今年1月淨電價訂為每度電1.97元，較2022年12月已上調0.089元或4.7%。港燈表示，未來數月將重點制訂措施，應付燃料供應的波動，同時盡力控制各項成本，亦已開始與政府討論下一個發展計劃（2024至2028年度），重點在於一系列策略性項目，以持續支持政府的減排及減碳政策。港燈昨午公布業績，股價績後上揚，收市報5.06元，升3.1%。