彭博：國企向淡馬錫洽購和記港口股權

作價逾300億 需個別國家批准

報道指出，PSA出售和記港口股權過程剛開始，其正與包括招商局及中遠集團和業內其他公司初步談判，PSA有機會不提出要約。招商局、中遠集團、PSA及和記港口的大股東長和（0001）均未有回應彭博查詢。長和在和記港口持股80%。

資料顯示，淡馬錫早於2006年中落實向長和前身和記黃埔，以總代價約340億元收購和記港口的20%股權。和記港口目前在全球25個國家經營51個港口，至2021年的貨櫃吞吐量達8800萬個標準貨櫃。

PSA總部位於新加坡，現時在全球42個國家經營60多個深海、鐵路和內陸碼頭。路透社早在去年12月引述消息指，PSA因應環球航運業的發展而檢討手上的組合，潛在競購者包括內地碼頭營運商、航運公司及基建基金。值得注意是，有關收購除了估值方面需取得買賣雙方同意外，亦涉及個別國家的監管機構批准。如交易落實，將是淡馬錫近年最大手筆的出售交易之一，該主權基金高層曾於去年6月表示，將在環球經濟轉壞時放慢投資步伐。