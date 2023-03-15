長江生科少賺19% 李澤鉅料營運改善

高息環境地緣政治添不明朗因素

期內，集團收入52.76億元，按年減少2%；除稅前溢利為2.04億元，按年跌14%；每股溢利為1.37仙，按年減少19%。截至去年底，集團總資產淨值41.56億元，集團負債淨額對總資本淨額比率約為53.28%。去年集團研究及開發費用約1.59億元。全職員工總數為1856人，較去年增加1人。

集團指，隨着新冠疫情漸見減退，供應鏈中斷及人手短缺問題於去年下半年開始呈現緩和迹象，癌症疫苗Polynoma在生產第三階段關鍵臨將試驗所需藥物上取得若干進展。公司亦正開拓的新研發方向為專用於檢測早期癌症之液體活檢分子診斷測試技術，於去年7月透過認購Pharus股份投資於癌症診斷領域。此外，集團稱因應新冠疫情出現後，社會保健意識增強，對維他命及補充品的關注及需求持續高企，帶動保健產品業務。