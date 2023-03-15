滯俄飛機減記 中飛租賃純利大跌86%

收入按年增27%至41.71億

集團期內收入錄41.71億元，按年增加27.2%，經調整EBITDA為39.3億元，按年增加37.2%。截至去年12月底止，中飛租賃機隊規模較2021年底大幅增加24架飛機至176架，其中包括150架自有飛機及26架代管飛機。

中飛租賃至去年底共有226架飛機訂單，包括131架空客、66架波音和29架中國商飛。以飛機數目計，集團自有機隊有76%出租予中國航空公司，去年亦新增一家美洲航空公司客戶，去年底向17個國家及地區的38家航空公司出租飛機。

展望未來，集團預計由於飛機製造商產能中短期仍受限，飛機租賃滲透率有望進一步提升，加上今年1月中國放寬防疫措施、重開邊境，航空市場需求有望強勁反彈。至於仍於俄羅斯的兩架飛機，集團表示一直與俄羅斯承租人保持溝通，積極尋求收回飛機，於去年12月底已掌控其中一台處於俄羅斯境外的發動機，但可預見的期限內收回飛機的不確定性仍較大。