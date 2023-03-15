moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

美2月核心通脹5.5% 符預期 下周料仍加息0.25厘 2年期債息重上4厘

【明報專訊】美國金融業動盪之際，持續高企的通脹輕微降溫。剔除波動較大的能源及食品價格，美國2月核心消費者物價指數（CPI）按年升幅，輕微回落至5.5%，符合預期。這也是連續第5個月下滑，創2021年底以來最低。美國整體的消費者物價指數（CPI）在2月按年升6%，較1月回落0.4個百分點，是連續第8個月升幅收窄，是2021年9月以來最小的升幅。

美股連日下挫後，周二早段止跌回升，道指升逾400點，標普500指數升近2%，納指升逾2%。美國地區銀行股早段反彈，第一共和銀行（美：FRC）急升六成。大型銀行股早段跟隨反彈，高盛 （美：GS）、花旗 （美：C）、美銀（美：BAC）、富國（美：WFC）早段升幅介乎2%至7%。不過評級機構穆迪昨晚將美國銀行系統評級展望，由穩定下調至負面，形容其「營運環境迅速惡化」。此前加州矽谷銀行及紐約Signature銀行相繼倒閉引發金融市場動盪，全球金融股市值由上周五最多曾縮水4650億美元。

穆迪降美銀行系統展望至負面

部分地區銀行倒閉引發金融市場動盪，促使監管機構採取緊急措施提振市場信心。雖然美聯儲主席鮑威爾上周二（7日）才預示利率升幅可能高於預期，令交易員一度押注本月加息幅度擴大至半厘，不過隨着多家銀行相繼陷入困境，資金湧入債市避險，加之上周五公布的非農數據顯示，薪酬通脹有降溫的迹象，令加息預期降溫。對利率敏感美國兩年期國債孳息率，由上周四5厘以上，3天內跌穿4厘，不過普遍分析仍預期，美聯儲本月仍將續加息遏通脹，美國兩年期國債孳息率昨早段回升至4.3厘；美國10年期國債孳息率由3.4厘左右回升至3.6厘。

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據顯示，交易員押注本月加息0.25厘的概率為83.4%，儘管加息半厘的可能性已被交易員剔除。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，美聯儲下周仍將加息0.25厘，以維護美聯儲維持物價穩定信譽，不過面對金融業風險，預期美聯儲此後將暫停加息。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）亦稱，考慮到遏抑通脹重要性，本月加息0.25厘仍合理。

不過鑑於市場對銀行業的擔憂，高盛和巴克萊等大行預計，美聯儲下周將暫停加息。野村更預計，美聯儲將在下周減息0.25厘，並停止縮表。花旗亦預期，美聯儲恐需提前結束縮表，以維持金融系統的銀行儲備金水平。

鮑威爾：徹底查矽谷銀行

事實上，美聯儲周日宣布，透過「銀行定期融資項目」（BTFP）抽調250億美元資金，向提供美國國債及按揭抵押證券（MBS）等作為抵押品的金融機構提供長達一年的貸款，確保它們有能力滿足存戶需求。花旗策略師形容，BTFP是量寬（QE）代名詞，美聯儲資產負債表規模將會擴大，儘管美聯儲沒有購買有價證券，但儲備將會增加。

鮑威爾公布，美聯儲將就矽谷銀行崩潰展開「徹底、透明和迅速的」調查。負責監管事務的副主席Michael Barr將主導調查，5月1日前將發表調查結果。此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美國司法部及美國證交會（SEC）也對矽谷銀行倒閉展開調查，調查重點是該行的信息披露及高層的交易行為。

（綜合報道）

[國際金融]