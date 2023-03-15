美2月核心通脹5.5% 符預期 下周料仍加息0.25厘 2年期債息重上4厘

美股連日下挫後，周二早段止跌回升，道指升逾400點，標普500指數升近2%，納指升逾2%。美國地區銀行股早段反彈，第一共和銀行（美：FRC）急升六成。大型銀行股早段跟隨反彈，高盛 （美：GS）、花旗 （美：C）、美銀（美：BAC）、富國（美：WFC）早段升幅介乎2%至7%。不過評級機構穆迪昨晚將美國銀行系統評級展望，由穩定下調至負面，形容其「營運環境迅速惡化」。此前加州矽谷銀行及紐約Signature銀行相繼倒閉引發金融市場動盪，全球金融股市值由上周五最多曾縮水4650億美元。

穆迪降美銀行系統展望至負面

部分地區銀行倒閉引發金融市場動盪，促使監管機構採取緊急措施提振市場信心。雖然美聯儲主席鮑威爾上周二（7日）才預示利率升幅可能高於預期，令交易員一度押注本月加息幅度擴大至半厘，不過隨着多家銀行相繼陷入困境，資金湧入債市避險，加之上周五公布的非農數據顯示，薪酬通脹有降溫的迹象，令加息預期降溫。對利率敏感美國兩年期國債孳息率，由上周四5厘以上，3天內跌穿4厘，不過普遍分析仍預期，美聯儲本月仍將續加息遏通脹，美國兩年期國債孳息率昨早段回升至4.3厘；美國10年期國債孳息率由3.4厘左右回升至3.6厘。

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據顯示，交易員押注本月加息0.25厘的概率為83.4%，儘管加息半厘的可能性已被交易員剔除。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，美聯儲下周仍將加息0.25厘，以維護美聯儲維持物價穩定信譽，不過面對金融業風險，預期美聯儲此後將暫停加息。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）亦稱，考慮到遏抑通脹重要性，本月加息0.25厘仍合理。

不過鑑於市場對銀行業的擔憂，高盛和巴克萊等大行預計，美聯儲下周將暫停加息。野村更預計，美聯儲將在下周減息0.25厘，並停止縮表。花旗亦預期，美聯儲恐需提前結束縮表，以維持金融系統的銀行儲備金水平。

鮑威爾：徹底查矽谷銀行

事實上，美聯儲周日宣布，透過「銀行定期融資項目」（BTFP）抽調250億美元資金，向提供美國國債及按揭抵押證券（MBS）等作為抵押品的金融機構提供長達一年的貸款，確保它們有能力滿足存戶需求。花旗策略師形容，BTFP是量寬（QE）代名詞，美聯儲資產負債表規模將會擴大，儘管美聯儲沒有購買有價證券，但儲備將會增加。

鮑威爾公布，美聯儲將就矽谷銀行崩潰展開「徹底、透明和迅速的」調查。負責監管事務的副主席Michael Barr將主導調查，5月1日前將發表調查結果。此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美國司法部及美國證交會（SEC）也對矽谷銀行倒閉展開調查，調查重點是該行的信息披露及高層的交易行為。

（綜合報道）

[國際金融]