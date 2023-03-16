Web3技術推動公開數據 改善金融界信用評級困難

愚公過去十多年一直以不同身分參與香港的公開數據的發展， 最令人費解的正是香港政府現在仍然未有像其他發達經濟體一樣重視公開數據，自2017年發布了《香港智慧城市藍圖》以至到 2.0 版藍圖裡面也沒把整個城市的公開數據發展納入綱領及提供實施時間表。 目前政策只提及個別政府部門怎樣公開部分公眾數據，而沒有提及怎樣與其他城市看齊，推動整體的公開數據發展及長遠政策。

相對星韓政策 港仍屬落後

新加坡在數據開放方面表現出了較高的水平，政府推動了「開放數據」計劃，開放了大量政府數據，鼓勵創新和發展。韓國政府也推動數據開放，建立了國家數據平台，提供各種數據和API接口，方便市民和企業使用和開發。香港政府在這方面的進展相對較慢，但政府已經推出了「開放數據」平台，開放了一些政府數據，並且逐步擴大開放範圍。

在數據分類和格式方面，三地也有一些區別。新加坡政府將數據分為三個類別，分別是「開放數據」、「限制數據」和「內部數據」，並制定格式標準。韓國政府也將數據分為多個類別，並且提供多種格式的數據，方便使用和開發。香港政府在這方面的進展相對較慢，政府雖然已經推出了一些開放數據格式，但缺乏統一標準。

在數據使用和開發方面，三地都鼓勵市民和企業使用和開發數據應用。新加坡及韓國政府也推出了包括政府及公營機構參與的「數據共享平台」，方便市民和企業使用和開發數據應用。香港政府在這方面的成功案例卻乏善足陳，尤其在對抗疫情而開發的APP應用上的落差就可見一班。

科技應用紓解數據共享問題

政府致力推動香港成為世界虛擬資產交易中心，正是引入區塊鏈及Web3技術去解決政府難以突破的數據互通問題的機會。 Web3和區塊鏈技術可以改善香港政府部門數據分散和穀倉效應的問題，而同時提供數據共享、數據安全、數據溯源三個理想效益。

你可知道，愛沙尼亞政府早於2012年就推出了一個區塊鏈技術的數據管理平台集成不同部門的數據，實現數據的共享和開放。而新加坡政府在2018年也推出了基於區塊鏈技術的，還能夠實現數據的不可篡改性和安全性，從而保證數據的可信度和安全性的數據共享平台。 阿姆斯特丹市政府、美國愛荷華州政府、日本及澳州政府也相繼在2018年到2021年間推出不同基於區塊鏈技術的數據共享平台。 總的來說，區塊鏈和Web3技術已經成為全球政府數據管理和共享的新趨勢。

香港政府可以借鑑外地案例，積極利用新技術推動公開數據發展，社會就能依靠公開財務和經濟數據，如稅收、GDP、通貨膨脹率等數據，讓中小企業更好地了解市場環境和行業趨勢，從而更好地制定商業計劃和貸款申請。政府也可以讓企業信用數據變得更透明，如企業的信用評分、財務狀況等數據，讓中小企業更好地了解自己的信用狀況，從而更好地申請貸款和獲得融資支持。

除了香港金融管理局推出的CDI平台，政府應透過公開產業數據，如行業結構、市場規模、競爭格局等數據，讓中小企業更好地了解產業環境和市場趨勢，從而更好地制定商業計劃和貸款申請。

趕緊應用新技術推動公開數據發展，能讓企業可以在安全的環境下共享和交換數據，並可以確保數據的可信度和安全性，提高公共服務的效率和質量，有效促進香港中小企業的發展。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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