影片加速神器

時間很重要，所以我都會用一些小工具加速自己的學習，其中一個就是Video Speed Controller。安裝之後，它可以讓YouTube和其他HTML5的影片加速。例如一個30分鐘的AI應用教學影片，使用1.5倍速用20分鐘就看完，習慣使用後很多時都可以兩倍速觀看影片，就是說15分鐘就可以看完，省下了25%至50%的時間。一個課題只要你願意花上1小時在YouTube上高速收睇，你會比市場上八成的人對這個專題都更了解。這個工具在Chrome Web Store就可以搜尋到。

人工智能閱讀工具

普遍大眾都是透過媒體認識新科技和新營銷知識報道。但作為營銷人最好還是看一手資料，但一手資料來源眾多，要一一細閱實在不可能。人工智能除了在產生內容上表現優秀外，其實在分析上也有不錯的表現。我最近都愛用Bearly這個AI工具，安裝後它可以將網頁內容生產一段總結。對於不喜歡閱讀長篇文章，或是遇到大量閱讀的朋友，這個工具可以先了解文章重點，才去決定是否深入閱讀。工具網站: http://Bearly.ai

其實這些工具也不一定應用在學習數碼營銷上，這三個小撇步可以讓你在工餘課餘學到一直想要學習的課題。

Source: Bearly網站, Chrome Web Store, OpenAI 網站

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！pozhehao

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