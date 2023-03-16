大灣區GBA專題：觀瀾湖全新設施 迎疫後文旅復興

明報記者 陳子凌

通關．追落後【系列四】

初春平日下午，深圳觀瀾湖高爾夫球會職員忙着整理近百計高爾夫球袋，路上一輛接一輛高爾夫球車不停接載球手前往不同特色的高爾夫球場。這些球手既來打波，也順便與家人朋友度假。這種情境在年初全面開放後再次出現。

「疫情對文旅行業有很大衝擊，觀瀾湖也不例外」，朱鼎健表示，疫情對觀瀾湖最特殊的影響是客群發生很大變化。「疫情前我們的客戶群國際化及多元化，除了內地客，還有很多來自不同國家地區及香港、澳門客人」，朱鼎健指出，2020年疫情爆發之初，海外客大減，但內地疫情因較快得到控制，因此前半段時期仍有不少內地尤其是北方遊客，喜歡南下到觀瀾湖打球遊玩，「不過去年疫情出現新形勢後，國內客流也基本停滯了。」

旅客喜好有變 即變陣出招吸客

在此形勢下，觀瀾湖及時應對。因應當時內地旅遊模式轉變而傾向「周邊遊」、「短途遊」、「健康遊」，「我們結合集團的多個業態，推出了很多產品，結合休閒旅遊與體育運動、工藝手作體驗、自然生態、草坪露營等不同元素，以靈活多樣化的短途旅遊為招徠，舉辦的活動也是以戶外健康為主題，切合當時的市場需求。」

有未雨綢繆的準備部署，才能及早迎接文旅市場疫後回暖。對比3年前，觀瀾湖最直觀的不同是多了一個地鐵站。2020年10月28日深圳地鐵4號線北延段通車，新增觀瀾湖站：「可以於福田口岸或高鐵深圳北站，轉乘4號線直接來到我們商場觀瀾湖新城，深圳北到觀瀾湖站不過20分鐘左右，大大方便了香港客人過來遊玩」，朱鼎健還透露，能以一個景區來命名地鐵站，既包括了觀瀾湖品牌在深圳的知名度，也代表國際認受性：「你會聽到地鐵廣播說The next station is Mission Hills，而不是拼音GuanLanHu，因為海外客人都知道觀瀾湖就叫Mission Hills」。此外，深圳市上月底公布首批國際化街區評定結果，透過居民滿意度、專家評審和實地考察等程序選出20個街區，其中深圳觀瀾湖位處的觀瀾街區，便被評為國際化商業文旅特色街區。

過去幾年深莞及海口觀瀾湖亦發展多個新項目，例如互動式海洋主題館深圳觀瀾海洋世界，內設深圳最長的60米海洋生物海底隧道；海口觀瀾湖也新開了免稅城及掛牌中國足球（南方）訓練基地。此外還舉辦了大灣區青少年網球精英賽等大大小小的運動賽事，「還有就是，我們已經成為華南地區寵物友善度假區，歡迎客人帶寵物來度假」，朱鼎健道。

年初恢復通關，朱鼎健直言是兩地居民盼望已久的事情，「3年以來，民眾積壓了很多旅遊消費訴求，近期各大線上旅遊平台和旅行社的訪問數據都在翻倍增長，能看出蘊藏的潛力，我認為大灣區文旅市場會快速迎來復蘇」。據官方統計，今年春節期間國內遊達到3.08億人次，恢復至2019年同期的88.6%；國內旅遊收入3758.43億元（人民幣，下同），恢復至73.1%。中國旅遊研究院院長戴斌認為，今年旅遊經濟預期可由謹慎樂觀上調為樂觀。而從觀瀾湖來說，對比去年同期港客不多的情况，通關後的春節至3月初步計算已至少逾萬港人前來度假，數字還未計入內地和海外客人。

新增冰雪世界 建設秘密花園

為迎接文旅復蘇，特別是來自大灣區城市的客人，除了此前拓展的「旅遊+運動」、「旅遊+寵物」等內容，觀瀾湖也進行新布局。其中在深圳觀瀾湖生態運動公社內新設佔地面積1.2萬平方米的卡魯冰雪世界，是全深圳首個冰雪體驗館，預計今年3月試營業，既可供滑雪溜冰，亦能進行冰雪運動培訓及比賽，「這個項目也緊密呼應國家北冰南展戰略，以及冬奧之後南方冰雪運動的盛行」，朱鼎健道。

此外，活用東莞觀瀾湖度假酒店坐落於大屏嶂森林公園優勢，正發展1.2萬平方米的草坪場地「秘密花園」，既可露營又能舉行婚禮、音樂會等戶外活動，從東莞觀瀾湖乘接駁車前往深圳觀瀾湖只需半小時左右。海口觀瀾湖則藉自貿港國際消費中心建設之利，在電影主題旅遊商業項目電影公社打造了大型戶外實景演藝《南洋往事》，朱鼎健指完整版將在年內公演，期望能成為海口新旅遊名片。未來還會因應不同時節，特別針對香港及其他大灣區客戶推出獨特的節慶旅遊產品和活動。

另一方面，除了新增地鐵站及恢復皇崗口岸的穿梭巴士，港車北上也便利港人從香港直接駕車前往觀瀾湖，朱鼎健亦十分期待具體政策的公布，並將適時推出相應產品迎合這些自駕遊客。

總括而言，朱鼎健表示觀瀾湖將緊密圍繞國際合作、港澳互聯、青年聚焦、大眾參與等4個主題去迎接通關後的發展。國際合作包括了繼續舉辦國際大型運動賽事等；港澳互聯方面亦會推出一系列以大灣區為主題的體育、文化等交流活動；青年聚焦將針對灣區年輕人，包括舉行不同的青少年體育賽、考察、實習、論壇；而大眾參與則焦點於像手工藝盛會、寵物親子、戶外體驗等迎合大眾口味的產品。

推動「高質量多元化發展」

展望前景，朱鼎健認為大灣區是中國消費力最旺盛地區之一，文旅資源非常豐富，「大灣區建設作為國家戰略，打造宜居宜遊的人文灣區是重要目標之一，我相信推動高質量發展會是大灣區接下來的關鍵字」。對於怎樣做到高質量發展，「高端化、個性化、年輕化，一方面緊密配合灣區發展動向，繼續推進觀瀾湖優質品牌，另一方面加強文旅融合，打造新文旅IP，以及發掘更多度身訂做、老少咸宜的旅遊產品，同時也會推動更多年輕人了解內地，共建灣區」。

[活在灣區]