大灣區GBA專題：感激政府支援 和員工共渡時艱

吸納了50名港青員工 貢獻新視角

觀瀾湖亦一直鼓勵香港青年主動融入國家發展大局，2021年參與了香港政府的大灣區青年就業計劃。朱鼎健表示是一次非常有意義的嘗試，吸納了50名香港青年來工作，還利用業餘時間安排他們參觀深圳改革開放展覽和深港兩地文化歷史展覽，增進他們對國家歷史和內地發展現狀的了解。

朱鼎健指出，實習期間，他們兩文三語和善於捕捉行業前沿熱點的優勢發揮很好，貢獻了很多新視角。對於港府決定計劃恒常化，朱鼎健稱會密切關注，結合企業的各項業態發展來決定如何參與，讓更多港青把握大灣區的發展機會，得到更大收穫。

隨着兩地通關，觀瀾湖還將持續發揮「超級聯絡人」作用，為兩地青年交流搭建平台，不斷推介內地發展機會，吸引更多的有志香港青年前往大灣區、海南自貿港追逐夢想。

[活在灣區]