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大灣區GBA專題：廣東文旅十四五規劃 謀建旅遊強省

【明報專訊】隨着內地全面開放，廣東省政府也推出一系列支持文旅產業工作。今年1月，省政府印發《廣東省「十四五」旅遊業發展規劃實施方案》（下稱《方案》），加快推進十四五期間廣東旅遊業高質量發展，提到2025年要建成一批富有文化底蘊的世界級旅遊景區和度假區，高品質旅遊供應更為豐富；至2035年要建成更高水平的旅遊強省，旅遊業在服務經濟社會發展等的作用更加突顯。

《方案》亦強調要高標準打造珠三角國際化都市旅遊圈，推動廣州、深圳建設旅遊樞紐城市，並要求攜手港澳打造歷史文化、主題公園、美食文化等精品旅遊線路。

2025年建成富文化底蘊世界級景點

同時提到要加快郵輪遊艇旅遊發展，支持廣州、深圳、珠海等地與港澳探索國際遊艇旅遊合作；與港澳共同推進大灣區世界級旅遊目的地建設，加強與港澳在客源互送、一程多站、旅遊教育培訓等方面的合作，並探索推動港澳導遊在珠三角9市便利執業，展開港澳導遊及領隊認證培訓。

香港理工大學酒店及旅游業管理學院副院長宋海岩指出，大灣區的文旅產業優勢在於各個城市都有各自的文化特色，區內已經具備很好的文旅產業群，形成互補格局，接下來應探討如何進一步打開合作渠道，例如簡化過境簽證政策是可以討論的問題，這能大大增加對高質量國際遊客的吸引力。

[活在灣區]