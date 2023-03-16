內房住宅銷售首兩月轉升3.5% 房地產投資跌幅收窄 高盛調高GDP預測至6%

明報記者 方楚茵

工業增加值增2.4%較預期低

首兩個月社會消費品零售總額77,067億元，按年增3.5%，合乎預期；城鎮固定資產投資按年增5.5%，勝預期；工業增加值增2.4%則較預期低，但增幅高於去年12月的1.3%（見表）。

國家統計局發言人稱，伴隨着疫情防控較快平穩轉段，經濟循環加快暢通，生產需求明顯改善，就業物價總體穩定，市場預期加快好轉，經濟運行企穩回升。但外部環境更趨複雜，需求不足仍較突出，經濟回升基礎尚不牢固。房地產方面，將持續釋放房地產市場剛性和改善性住房需求，推進「保交樓」項目建設力度，逐步提振市場信心，不斷鞏固和拓展固定資產投資穩定增長的良好勢頭。

ING：行業明年才回復增長

對於內地樓市數據回暖，匯豐報告指出，期內住房銷售面積按年跌0.6%，較2022年第四季跌近30%改善，部分是季節因素影響，但大致與住宅按揭貸款增長復蘇步伐脗合。至於被視為未來房地產投資指標的新開工面積期內跌8.7%，較去年4月以來普遍跌幅逾40%收窄，意味投資疲軟或正觸底。隨着去年11月發展商「金融16招」推出，開發商融資情况顯著改善，預料中國經濟重啟有望使房地產業進一步穩定。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，年初至今房地產投資按年下跌5.7%，跌幅較去年下跌10%少，並在預期之內。有小量買家趁房價低迷重回房地產市場，為市場情緒帶來一定程度的積極影響，但全面恢復則需未完工住宅項目能夠妥善按標準完成，預計房地產投資要等到2024年才會錄得正增長。

彭藹嬈稱出口疲弱持續影響工業生產，繼去年12月增長1.3%，今年1月及2月工業生產錄得2.4%增長，雖有改善，但仍略差過預期。不過ING對2023年中國經濟增長5%的預測維持不變。雖然預計消費會回升，但出口、地方政府債務影響基建投資及房地產行業復蘇緩慢等不利因素依然存在。