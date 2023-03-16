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去年新業務價值跌24% 平保料今年正增長

【明報專訊】中國平安（2318）公布全年業績，反映新做壽險保單利潤的新業務價值， 按年下跌23.95%至288.2億元（人民幣，下同），低於市場預期的297.2億元。新冠疫情2020年爆發以來，平保新業務價值連續3年按年下跌，不過，集團聯席首席執行官陳心穎表示，隨着外部環境回暖及壽險改革成效逐步顯現，平保壽險新業務價值在2月按年增長轉正，並且在3月繼續保持增長趨勢。平保預期，今年第一季及全年的新業務價值均可實現正增長。

平保壽險用於計算新業務價值的首年保費，去年按年下跌12.44%至1193.36億元，營運利潤按年升16.38%至1129.8億元。單計下半年新業務價值與首年保費，按年跌幅收窄至12.03%和11.19%。

個人壽險銷售代理人數按年跌26%

截至去年底，平保個人壽險銷售代理人數，按年下跌25.8%至44.5萬人。平保自2019年開始推動業務改革，該行指壽險數字營業部已完成在全國營業部推廣智能化經營，另外與平安銀行代理模式初見成效，銀保渠道按年增15.9%。險資投資方面，平保曾在2021年為內房華夏幸福投資大幅減值，去年投資資產減值損失按年減少97.8%至5.52億元，不過去年錄已實現及未實現虧損864.59億元，相對2021年同期有21.23億元收益，總投資收益率按年跌1.5個百分點至2.5%，平保解釋是受到資本市場不確定性影響而承壓。

平保歸屬母公司股東的營運利潤，按年上升0.3%至1483.65億元，其中產險營運利潤按年跌45%至88.79億元，綜合成本率按年惡化2.3個百分點至100.3%；銀行營運利潤則按年增25.26%至455.16億元。計及短期投資波動等因素，去年純利837.74億元，按年下跌17.6%。

平保末期息派每股1.5元，按年持平，全年為2.42元，按年增1.7%。