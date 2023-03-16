moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

長建去年純利遜預期 續增加派息 英加業務利潤飈三成 展望首提「嶄新領域」

標籤：經濟

【明報專訊】長建（1038）及電能（0006）昨日齊齊公布去年業績，兩企海外業務均受匯兌波動拖累，不少分部溢利被拖低。其中長建全年純利錄77.5億元，按年僅升3%，大幅低於市場預期的92.9億元，末期息每股派1.83元，按年增約1%。電能純利亦跌8%至56.49億元，遜預期，末期息每股派2.04元，按年持平。業績前長建升0.5%至44元，電能升0.1%，收報43.45元。

明報記者 鄭智文

長建佔比最重的英國基建業務，去年帳面增幅亦見亮麗，分部純利按年增約三成至30.69億元，主因是一筆非現金遞延稅項相關支出於上一個回顧年度入帳，並於去年出售Northumbrian Water 13%股份而錄得一筆過收益。澳洲業務純利僅增4%至19.76億元，加拿大業務純利則大漲三成至6.17億元，主要因旗下Canadian Midstream Assets的Onion Lake支線管道去年3月啟用，Canadian Power亦受惠於能源市場而表現理想。

不過，長建在各分部業務均因匯兌而抵消部分盈利，若以當地貨幣計價，澳洲業務純利增幅可擴7個百分點至11%，加拿大業務純利增幅亦擴大3個百分點至33%，歐陸、新西蘭業務均可因此扭虧為盈，分部純利按年分別升6%與9%。至於香港及內地業務則表現最差，分部純利按年大減近四成至1.96億元，因疫情封城、燃料加價等，建造業發展放緩，內地水泥業務亦受影響。

手頭現金漲1.2倍 負債淨額減

目前長建手頭現金充裕，截至去年底現金及存款總額多達180.45億元，較2021年度80.85億元急漲1.2倍，負債淨額減半至7%。長建繼續增派息，末期息每股派1.83元，連同中期息每股全年合派2.53元，按年升1.2%，連續26年增加派息。

展望今年，長建認為環球經濟依然存在不確定和重重挑戰，但匯率、利率問題只屬周期事件，不致重大中長期問題，長建亦坐擁大量現金，處於有利位置在現有或嶄新領域在環球市場物色機會，有別於過往非志在必得的說法，亦首次提及「嶄新領域」，但是未見講述具體內容。

電能少賺8% 每股派息2.04元持平

電能方面，去年純利按年倒退8%至56.49億元，遠低於市場預期的67.5億元。電能解釋，期內英國業務進帳25.17億元，按年減少逾一成，因短期匯率波動，而通脹及加息亦推高融資成本，影響盈利。電能手頭現金則自去年低位回升28%，達58.9億元；末期息則每股派2.04元，連中期息全年每股合派2.82元，按年持平。