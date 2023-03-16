航運股撐起港股 北水連續6日流入

截至昨晚11時，恒指夜期報19,085點，底水455點。

加息預期降溫 恒指升291點

隨着加息預期降溫，恒指昨日曾最多升497點，收市升291點，報19,539點；國指升120點，報6559點。科指升75點，收報3866點。北水繼續大手買貨，錄得連續第6日流入，北水南下昨淨流入39.1億元，惟較上日少20%。騰訊（0700）繼續受北水追捧，錄得最多淨流入6.9億元，其次南方恒生科技ETF（3033）亦錄淨流入4.9億元。小米（1810）則淨流出1.8億元。

受美國矽谷銀行爆煲拖累的匯控（0005）昨日回升近3%，渣打（2888）亦升2%；科網股京東（9618）、阿里（9988）等亦見反彈，分別升2.4%及2.6%，推動恒指向上。惟友邦（1299）、小米及新地（0016）拖累大市。內需股海底撈（6862）、周大福（1929）等亦回軟。領展供股權（2915）在退市前尾二交易日，做價回軟貼近4元。

摩通：中國疫後 生產供應鏈復常

摩根大通指出，雖然去年行業出現大幅調整，但疫情不利因素消除下，尤其中國取消防疫措施後，生產供應鏈開始回復正常化，由去年第四季起已見業務有所改善。航運股中，太平洋航運、中遠海控及東方海外的估值較低，股價亦跑輸國際同業。當中，太平洋航運股價於去年第四季業績後已見反彈，公司同時宣布派發特別息，反映對股東回報高度重視，給予以上股份「增持」評級。

洲際船務孖展未獲足額認購

另新股方面，洲際船務（2409）周二起招股，周五（17日）截止招股。截至昨日下午2時，孖展僅錄2760萬元，相對其公開集資額4888萬元，未獲足額認購。洲際船務招股價介乎3.27元至3.91元，集資最多4.9億元，每手1000股，一手入場費3949.44元，預計3月29日掛牌。