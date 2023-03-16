太盟傳加入收購戰 香港寬頻股價升8%

消息人士又透露，太盟投資集團正進行初步工作，包括分析公司及探討融資來源。潛在買家可能尋求與香港寬頻管理層合作提出收購。據悉，相關磋商仍在進行中，太盟也可能決定不提出收購要約。除了太盟之外，區內電訊公司及投資基金等潛在參與者亦可能會探索競購香港寬頻，不排除各方與香港寬頻管理層合作進行收購的可能。

最新市值近78億

香港寬頻在短短兩星期內傳出獲兩間私募基金提出潛在收購，受收購消息刺激，其股價由近期低位5.01元反彈近兩成（見圖）。香港寬頻最新市值報77.91億元。至於早前外電指出，環球全域電訊向香港寬頻提出「收購要約」，對後者估值超過10億美元（約78.49億港元）。

香港寬頻賣盤，引來各方有意買家注目，除了I Squared、太盟資本等私募基金及區內電訊公司外，亦有中資公司或有政府背景的基金都傳出有可能對香港寬頻有興趣，認為香港寬頻屬於科技相關資產，並涉及數據安全議題。

事實上早於去年6月，香港寬頻傳出賣盤消息，當時太盟資本已傳出有意收購，但香港寬頻因憂慮市况波動會影響公司估值，因此擱置賣盤。而太盟近期屢傳併購，於上周傳出太盟資本有意私有化半導體解決方案商ASMPT（0522）。據外電引述消息指出，太盟已就潛在交易的融資，詢問了數間銀行的意向，商議尚處於初期階段，交易存在變數。