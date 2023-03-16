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大酒店：半島復蘇相對較慢 首兩月入住率微升 未受惠商務客升

【明報專訊】半島酒店母企大酒店（0045）公布去年全年業績，股東應佔虧損擴大至4.88億元，每股虧損為0.3元；扣除投資物業重新估值變動和開業前及項目費用等非營業項目後，基本虧損按年收窄20%至2.05億元。集團行政總裁郭敬文表示，由於香港半島酒店以遊客為主，因此復蘇相對較慢，但旅客預訂酒店習慣有所改變，難以預測復蘇時間。

明報記者 蕭嘉聰

集團去年收入按年升21%至41.98億元，其中香港地區業務收入按年下跌4.23%至16.07億元，其餘地區均錄得增長；EBITDA（利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利）為3.99億元，按年升1%。

大酒店去年基本虧損減兩成至2億

郭敬文表示，對行業而言愈少旅行限制愈有幫助，首兩個月香港半島酒店入住率有微升，不過酒店收入和疫前水平仍有段距離，香港旅遊限制剛取消不久，現時只是很早期的情况，希望未來可回復得更好。

他表示，現時香港商務客已經復蘇，大多選擇入住香港島的酒店，半島酒店以休閒旅客為主，復蘇步伐相對較慢。以往客人大多在數個月前已預訂酒店，現時更多人習慣有改變，傾向在一兩周前預訂酒店，因此難以預測何時加快復蘇步伐。至於其他業務如山頂纜車，近日已看到更多外地旅客到訪，淺水灣影灣園因疫情期間國際公司減少外派員工到港，現時出租率亦有改善。此外，內地解除旅遊限制，旅客可到訪其他西方國家，為其他半島酒店帶來良好影響。

香港半島酒店去年第四季的出租率為25%，按年及按季分別下跌10個及3個百分點；其他亞洲地區、美國及歐洲的出租率分別為49%及58%。郭敬文解釋，去年第四季出租率不高主要受人手問題影響，不過疫情期間大眾長時間沒有外出旅行，因此願意支付更高房價，令半島酒店平均可出租客房收入仍有增長。他表示，疫情期間不少酒店從業員轉行，行業面對人手短缺問題，當中北美及歐洲業務情况較嚴重，不過香港仍有很多服務多年的員工，人手短缺問題相對不太嚴重。