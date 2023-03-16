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新秀麗去年多賺21倍 不派息

【明報專訊】新秀麗（1910）公布去年全年純利按年大升20.9倍至3.13億美元，每股基本盈利為0.218美元，不派息。集團稱由於去年社交距離、旅遊及其他限制逐步放寬，各國旅遊業及對集團產品需求均強勁復蘇，銷售淨額趨勢持續改善，全年銷售淨額按年升42.5%至28.8億美元。

集團去年經調整淨收入2.96億美元，按年升16.06倍；經營溢利升2.7倍至4.92億美元。受惠銷售淨額增加、產品價格上調及促銷折扣降低，集團去年毛利率按年升1.3個百分點至55.8%。

今年續投資業務 支持增長計劃

集團主席Timothy Charles Parker表示，今年開局形勢向好，今年首兩個月銷售淨額較2019年增長16.5%，以固定匯率計，內地業務2月亦較2019年2月有所增長27.6%。他又稱，隨着中國重新開放，預計旅遊業將持續復蘇，推動集團今年銷售及盈利增長，今年將繼續投資業務，以支持增長計劃。另集團行政總裁Kyle Francis Gendreau稱，今年將通過減少折扣及促銷活動，與供應商緊密合作管控日益增加的成本，從而維持毛利率水平。此外集團擬今年增加營銷投資，以支持新產品發布並推動銷售淨額增長。新秀麗昨績前獲大摩唱好，收市報21.25元，升4.9%。