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最大股東「閂水喉」 瑞信股價挫三成 歐美銀行股受壓 道指跌逾600點

【明報專訊】經歷連串醜聞、持續虧損及大量客戶撤出資金的瑞士第二大銀行瑞信（瑞士：CSGN）再傳不利消息，其最大股東沙特阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank）表明受制於監管要求，不得不向瑞信「閂水喉」，無法再向其提供進一步的財政支援，否則其對瑞信的持股將超過10%的監管要求。

瑞信股價昨晚最多挫三成，低見1.55瑞郎，連續兩日見新低。瑞信危機，加上美國矽谷銀行等接連倒閉，令歐美股市持續動盪。泛歐Stoxx 600指數昨晚跌逾2%；歐洲銀行股周二反彈後，昨恢復下滑。法巴（法：BNP）、法興（法：GLE）、德國商業銀行（德：CBK）及德銀（德：DBK）昨晚股價跌幅介乎7%至10%。美股三大指數早段下挫，道指午夜前跌逾600點，標普500指數跌1.5%。摩通（美：JPM）、花旗、（美：Ｃ）、富國（美：WFC）股價午夜前跌逾4%。

沙特國家銀行受限監管要求 難增持股

市場對銀行業的擔憂，抵消了中國需求回升的預期，國際油價午夜前挫5％。布蘭特期油跌至每桶73美元水平，紐約期油跌至每桶67美元左右，兩者是2021年底以來低位。

沙特國家銀行去年以約15億美元，收購瑞信9.9%股份。最大股東停止「泵水」，促使瑞信管理層作出更多承諾。瑞信董事長Axel Lehmann昨在沙特出席研討會時表示，正致力降低資產負債表的風險。當被問及會否接受政府救助，Lehmann稱，這不在考慮之列，又指將瑞信與美國最近倒閉的矽谷銀行相比並不合適，因為銀行所受的監管並不相同。他強調瑞信「已經服藥（already took the medicine）」。他所指的是去年10月宣布的大規模重組改革，並形容瑞信「擁有強大的資本比率及非常強大的資產負債表」。

瑞信債券與美國債利差擴至20厘

瑞信行政總裁Ulrich Koerner強調，瑞信的流動性基礎仍然強勁，遠高於所有監管要求。

不過市場仍憂慮瑞信前景，該銀行2026年到期的美元計價債券，昨每美元面值下跌17.75美仙，跌至70美仙，與美國國債利差擴大至約20厘。與美國國債利差超過10厘，就被視為不良債券（distressed bond）。

防範瑞信短期違約風險的成本飈升。瑞信的一年期信貸違約掉期（CDS）價格昨晚升穿800基點，至少是2003年以來高位。彭博引述兩名看到報價的人士稱，瑞信一年期CDS價格最高見過1200個基點。這水平相當於瑞銀一年期CDS價格的18倍、德銀的9倍。

部分分析師指出，瑞士央行和瑞士金融監管機構Finma，可能會與一家或多家銀行合作，向瑞信提供救助，這可能是「最有可能出現的情境」。瑞信本周初承認，2021及22財年的財務報告程序存在「重大缺陷」，指「集團對財務報告的內部控制未起作用」，正採取補救措施。由羅兵咸永道（PwC）審計的2022年度報告，對於瑞信財務報告內部控制的有效性，發表了否定意見。

（綜合報道）

[國際金融]