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美2月PPI意外下跌 預示通脹壓力緩和

【明報專訊】美國地區銀行接連爆雷之際，迹象顯示美國經濟開始降溫。昨公布的美國零售銷售額轉弱，在1月按月升3.2%後，2月按月收縮0.4%。此外，美國2月生產者物價指數（PPI）出乎意料按月跌0.1%，原預期升0.3%。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標，預示通脹壓力可望顯著緩和。

下周不加息概率 升至近六成

芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員押注美聯儲下周維持利率不變的概率，由周二的三成，升至昨晚接近六成。押注下周加息0.25厘的概率，由周二的接近七成，回落至四成左右。FedWatch的數據亦顯示，美聯儲5月繼續按兵不動的概率也達到四成以上，而加息0.25厘或以上的概率就在五成以上。不過交易員押注，美聯儲6月開始減息，利率有七成以上的概率下調0.25厘或半厘。12月的利率水平，更預期較目前下調1厘。

加息預期回落，加上銀行股下滑觸發資金避險，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚由4.2厘一度跌穿3.7厘。美國10年期國債孳息率曾跌穿3.4厘。市場人士指出，美國地區銀行危機，擾亂了美聯儲的貨幣政策前景。美國債市的流動性減少，且波動性加劇。

彭博社的數據顯示，美國2年期、10年期和30年期國債買賣價差（bid-ask spreads）周二升至最少6個月來最高水平。債市波動上升，令市場參與者變得謹慎。分析認為，這種波動可能會蔓延至以美債為基準的其他資產。

（綜合報道）

[國際金融]