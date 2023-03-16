moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

美聯儲研收緊地區銀行監管兼加強壓測

【明報專訊】美國矽谷銀行及Signature銀行相繼倒閉後，美聯儲正考慮收緊對中型銀行的規管，可能將一些目前只適用於華爾街大行的監管措施，延伸至中型銀行。《華爾街日報》引述知情人士稱，美聯儲正評估一系列更嚴格的資本及流動性要求，並研究如何加強年度「壓力測試」，以評估銀行抵禦潛在經濟衰退的能力。

據稱，這些規則可能針對資產規模介乎1000億至2500億美元的機構，涵蓋規模類似於矽谷及Signature的地區銀行，而此類銀行目前毋須接受美聯儲部分最嚴格的監管要求。

為應對2008年金融海嘯，美聯儲等監管機構對銀行實施了許多新規，但美國國會在2018年取消了部分限制，使最嚴格的監管僅適用於資產超過2500億美元的大型銀行。

美聯儲此前已在其銀行業監管負責人巴爾（Michael Barr）的領導下，評估一系列監管規則。但近期的銀行業危機，促使官員重新審視部分評估工作，將重點集中於規模較小的機構。美聯儲負責監管事務的前副主席Randal Quarles指出，現時大多數壓力測試都不會發現矽谷銀行的問題，因為此類規模較小的銀行，毋須為可售證券帳戶的損失而增持資金。

檢察官刑事調查Signature銀行

此外，彭博社引述知情人士透露，美國監管機構在接管Signature銀行前，美國檢察官已就該銀行與虛幣客戶的業務交易進行刑事調查，以了解其是否採取足夠措施，監察客戶潛在的洗錢行為。

（綜合報道）

[國際金融]