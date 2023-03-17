長和系「回歸」港 披露兩年300億買地 頻售海外物業 李澤鉅：投資都係睇回報

明報記者 方楚茵

李澤鉅多次重申，長和系核心是財務紀律，現金流充裕，有條件應對市場變化及波動，不只做單一業務，而有許多選擇，可針對不同地方、業務、經濟周期，「香港人叫識走位，靈活咁將資本放喺唔同資產」。他稱，本港樓市競爭激烈時，沒有在高位買太多物業，三年多前改去倫敦收購5 Broadgate物業，投資回報率高達45%，現時集團平均土儲成本非常低，擁有好的競爭力。

談官地流標 「估價要跟返出價」

談到近期多幅官地流標，身兼長實主席的李澤鉅重申「回報合理，自然就會買地」，但流標就是「買家出價……同賣方嘅估價唔同」，「overtime（隨時間推移）估價要跟返出價」。他指出，長實「唔會志在必得，買唔到好多時係塞翁失馬，不會盲目出價」。

問到長實旗下屯門飛揚昨投下「深水炸彈價」，折實平均呎價1.25萬元，李澤鉅笑言：「我哋不嬲貼市」，市民一直想樓價可以負擔（affordable），今次大部分單位均在400萬元以下。他說長實「最鍾意貨如輪轉」，「既然買到平地，點解唔賣平啲？」至於長和在青衣聯合船塢申建逾1.5萬伙一事，他認為可以給予香港人一個好選擇。

談及香港前景時，李澤鉅指：「香港呢幾年辛苦咗，但有信心在國家支持下香港始終是國際金融中心，在貿易、航運等都有優勢」，香港人永遠幫到國家作為與外國的「橋樑」角色不會失去，因此對香港繁榮穩定有信心。

指通脹對基建或是好消息

在香港發展同時，長和系的基建、電訊業務遍佈世界，李澤鉅表示，通脹影響下，要分開幾個角度去看。如電訊業就純粹是成本增加，但基建行業有些特別，尤其是水、電、天然氣等公用事業，一般都有實質准許回報機制，這些受規管行業的資產價值是隨通脹上調，與成本齊上，不是單單跟隨營業額上升，當處於高通脹時，有關業務盈利提升不會於當年即時展現，而是於未來幾十年體現出來，所以通脹對基建行業可能是好消息。

副董事總經理甘慶林補充，旗下經營的受規管行業都與當地政府訂有利潤細則，由於通脹增加成本，有關機制同樣容許經營者因為通脹而增加收入。