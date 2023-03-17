moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

長和系「回歸」港 披露兩年300億買地 頻售海外物業 李澤鉅：投資都係睇回報

【明報專訊】長和系近年多次被指「撤資」，不過旗下長實（1113）昨於業績內特別提到2021至22年度斥300億元，在港投四幅地皮及兩個重建項目。長和（0001）主席李澤鉅昨被問到出售倫敦物業等海外項目，又斥巨資投港地，投資重心是否重回香港時，他重申長和系作為跨國企業，「投資最後都係睇回報、選擇」，並謂只要有高回報優質資產，「集團喺邊度賣樓唔重要，最緊要錢返嚟公司！」

明報記者 方楚茵

李澤鉅多次重申，長和系核心是財務紀律，現金流充裕，有條件應對市場變化及波動，不只做單一業務，而有許多選擇，可針對不同地方、業務、經濟周期，「香港人叫識走位，靈活咁將資本放喺唔同資產」。他稱，本港樓市競爭激烈時，沒有在高位買太多物業，三年多前改去倫敦收購5 Broadgate物業，投資回報率高達45%，現時集團平均土儲成本非常低，擁有好的競爭力。

談官地流標 「估價要跟返出價」

談到近期多幅官地流標，身兼長實主席的李澤鉅重申「回報合理，自然就會買地」，但流標就是「買家出價……同賣方嘅估價唔同」，「overtime（隨時間推移）估價要跟返出價」。他指出，長實「唔會志在必得，買唔到好多時係塞翁失馬，不會盲目出價」。

問到長實旗下屯門飛揚昨投下「深水炸彈價」，折實平均呎價1.25萬元，李澤鉅笑言：「我哋不嬲貼市」，市民一直想樓價可以負擔（affordable），今次大部分單位均在400萬元以下。他說長實「最鍾意貨如輪轉」，「既然買到平地，點解唔賣平啲？」至於長和在青衣聯合船塢申建逾1.5萬伙一事，他認為可以給予香港人一個好選擇。

談及香港前景時，李澤鉅指：「香港呢幾年辛苦咗，但有信心在國家支持下香港始終是國際金融中心，在貿易、航運等都有優勢」，香港人永遠幫到國家作為與外國的「橋樑」角色不會失去，因此對香港繁榮穩定有信心。

指通脹對基建或是好消息

在香港發展同時，長和系的基建、電訊業務遍佈世界，李澤鉅表示，通脹影響下，要分開幾個角度去看。如電訊業就純粹是成本增加，但基建行業有些特別，尤其是水、電、天然氣等公用事業，一般都有實質准許回報機制，這些受規管行業的資產價值是隨通脹上調，與成本齊上，不是單單跟隨營業額上升，當處於高通脹時，有關業務盈利提升不會於當年即時展現，而是於未來幾十年體現出來，所以通脹對基建行業可能是好消息。

副董事總經理甘慶林補充，旗下經營的受規管行業都與當地政府訂有利潤細則，由於通脹增加成本，有關機制同樣容許經營者因為通脹而增加收入。