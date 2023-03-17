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長和盈利增9.5% 料外圍因素影響今年業績

【明報專訊】長和（0001）昨日公布截至2022年12月底止全年盈利按年增9.5%至366.8億元，每股末期股息派2.086元，全年每股派息增10%至2.926元。年內集團確認收益淨額逾100億元，當中包括年內完成之多項策略併購交易產生之收益，但集團主席李澤鉅表示，綜觀來年的併購計劃，未必能錄得相若程度之一次性收益，再加上眾多集團難以控制的阻力及外圍因素，預期將影響今年的業績。

售英發射塔收益158億

李澤鉅形容，2022年是辛苦的一年，困難重重，但仍完成多項策略交易，帶動盈利上升一成。期內集團透過出售英國發射塔資產錄得收益158億元、合併印尼電訊業務錄收益61億元，但長和同時為意大利和斯里蘭卡電訊業務作商譽減值120億元。展望今年，他指出仍受多項外圍因素如通脹、經濟衰退、高息、能源價格、地緣政治等影響，但通關帶動的復蘇很可能對集團香港及內地的業務帶來支持。

3英國併Vodafone料短期公布

對於旗下3英國和Vodafone的合併進展，聯席董事總經理霍建寧料短期內有公布，稱正與對方進行良好的討論，就最後內容作修訂。此外集團正考慮在瑞典、丹麥尋求與其他電訊商合併，未來繼續走輕資產策略。

李澤鉅續表示，亞洲為屈臣氏的主要市場，以當地貨幣計算，EBITDA增長達33%，因疫情解除及新店開張，店舖流量增加帶動銷售。內地業務隨着今年全面開放，他相信會有改善，現時集團在內地有超過3900間舖，並會尋求新發展機會。

港口業務方面，李澤鉅稱，觀察到近月商家庫存較多，預計要下半年才可能有改善。他又謂相當支持行政長官李家超出訪中東，並指集團於20年前已進駐中東，在5個國家9個港口擁有19個泊位；屈臣氏目前已進駐沙特阿拉伯、卡塔爾及阿聯酋並有17間店舖，將一直在當地擴大數目，繼續尋找新機會。

另隨着出售發射塔逐步完成，集團自2021年起已動用出售發射塔部分所得款項約14億元於市場回購股份。預期當市况許可時，股份回購將在2023年適時持續進行。