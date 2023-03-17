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長實多賺2% 已確認物業銷售收益跌43%

【明報專訊】長實（1113）公布2022年度業績，全年多賺2.08%至216.83億元，稍低於市場預期的223.81億元，每股盈利為5.98元，按年升3.6%，派末期股息每股1.85元，按年增3.4%，全年派息2.28元，按年增加3.6%。集團同時宣布，服務長實多年的吳佳慶於4月28日起退任執行董事職務。

吳佳慶退任執行董事

集團收入563.41億元，按年跌9.3%；當中已確認物業銷售收益103.39億元，按年跌43.02%，已確認之物業銷售收入257.56億元，按年跌31.86%，主要來自香港Sea to Sky和21 Borrett Road第1期住宅單位及車位銷售，以及上海商用發展物業世紀盛薈廣場、廣州逸翠莊園和北京譽天下住宅單位銷售。

去年長實物業租務收益為46.9億元，按年跌17.15%；酒店及服務套房業務收入32.28億元，按年增19.07%，收益5.67億元，按年升42.1%，平均入住率由2021年的37%升至58%，服務套房以長租住客為主，平均入住率維持約90%。

英式酒館業務經扣除資產減值9.94億元，溢利收益為8.35億元，扭轉虧損局面。李澤鉅指出，英式酒館及餐飲業隨着防疫措施解除而逐步恢復，集團旗下Greene King表現較2021年有明顯改善，惟整體經營環境因通脹壓力、能源價格上升、勞工短缺及政府削減援助等各樣因素而備受考驗。