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大聯盟批TVB公布直播後發盈警 稱令股民「坐艇」 昨股價再挫28%

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）近兩周的股價走勢猶如「過山車」，繼前日股價跌逾一成後，昨日股價跌幅進一步擴大至28.4%，全日收市低見7.02元，連跌兩天，累計跌幅多達36.2%。此外，跟進TVB動向的「大台小股東大聯盟」再發炮，對TVB發出盈利預警表示極度失望，及不滿發出電商生意發展公告後，再發盈警公告的安排。該「大聯盟」聲言，會在今天公布改革TVB大計。

TVB昨天股價雖然「大插」，但是交投保持活躍，全日成交股份數目高達2900萬股，較周三的成交大增1.64倍，趁低入市低撈者眾，成交額多達2.31億元。緊隨該集團的基金股東Dodge & Cox此前連續兩日申報減持股份後，該基金未有進一步減持的消息。反而在反映經紀持倉的中央結算系統顯示，在TVB持倉最多的經納匯豐銀行，持倉比例進一步下跌，截至3月15日本周三，在TVB持倉的比例向下調整至32.14%，單日減少0.36個百分點，減少股數159.16萬股。

「大聯盟」今公布改革大計

此外，「大台小股東大聯盟」昨天在社交媒體發稿，因應TVB日前發盈警一事「發炮」，直言感到極度失望及遺憾，並且對董事局處理最近的公告手法感到非常不滿。大聯盟稱，雖然TVB主席許濤早在去年已經公開向股東指業務已經好轉，但剛剛公布的盈警顯示情况仍然非常惡劣。大聯盟更預期TVB未來一至兩年會繼續虧損。大聯盟又說，對TVB先公布與淘寶直播合作，引來大量股民追貨，之後又隨即發盈警，股價大起大落，又令很多投資者「坐艇」。對此種公告手法，表示非常遺憾，並呼籲無辜的股東可以加入或者支持大聯盟，另表示今天他們將公布改革TVB的方案。