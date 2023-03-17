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平保看好銀保 料對新業務價值貢獻大

【明報專訊】中國平安（2318）董事長馬明哲昨在業績會，回應日後集團發展時，表示平安過去20年持續保持20%業務利潤增長，雖然認為未來不太可能都保持兩成增速，但認為一定可以保持在雙位數，是為穩定而非大起大落的可持續增長。另外，該行業務為綜合金融加上醫療健康養老，後者是未來社會最大需求，業務結構良好。

對今年投資業績有較強信心

平保在新冠疫情爆發後，新業務價值連續3年倒退，聯席行政總裁姚波表示，去年影響新業務價值的不利因素，如居民消費疲弱、客户面訪等已經扭轉，而過去3年已完成在產品和銷售渠道壽險改革，成效已經初步顯現，打好良好發展基礎。首席運營官付欣補充，雖然短期國內外仍有不確定因素，不過認為今年起該行將回歸高質量增長，對中長期業務發展有信心。

平保近年着力建立經平安銀行代理銷售的銀保渠道，總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，市場上銀保銷售多為短期儲蓄險，新業務價值率約3%，不過他們開發適合銀行高端客戶的產品，如年金結合終身壽險產品，其銀保新業務價值可至20%以上。目前銀保加上其他渠道，佔新業務價值比例為17.6%，他預期未來5年銀保將成為主要渠道，對新業務價值貢獻更大。

平保前年在內房華夏幸福投資曾錄大幅減值，總經理助理兼首席投資官鄧斌認為從宏觀角度，房地產最困難的時間已經過去，從市場銷售和公司業績看，隨宏觀經濟好轉，內房修復可期。該行看好有長期穩定現金流和價值增長潛力的地產投資，例如商業辦公室、長租公寓、園區投資。整體而言，他對今年投資業績有較強信心。姚波則指，該行在房地產風險非常可控，佔整體險資投資4.7%。