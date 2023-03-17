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瑞信危機擴散 港股3個月低 險企急跌 恒指挫近2%

【明報專訊】市場憂慮瑞信（美：CS）出現流動性問題，引起外圍股債周三劇烈震盪，雖然瑞士央行在亞洲開市前表達會給予瑞信貸款支持，不過市場信心危機未除，投資者降低風險情緒明顯，港股下跌蔓延至金融以外行業，恒指早段曾跌2.2%低見19,109點，全日下跌1.72%或335點，收報19,203點，見近3個月低位，成交1113億元。分析指美國聯儲局加息路徑不明，銀行難以進行長短期資產配置，市場存在不明朗因素，大型機構的風險偏好早前已經相當審慎。

明報記者 歐陽偉昉

昨日國指下跌1.18%，收報6482點，科指下跌1.41%。收報3811點。瑞信的資產及金融系統重要性遠高於矽谷銀行等3家已倒閉的美國地區銀行，市場憂慮一旦倒閉將引發另一次金融危機，資金湧入債市避險，加上市場預期，美國聯儲局在金融震盪下難再大幅加息，美國兩年期國債孳息率，周三急跌8.5%至3.885厘（見圖），見去年9月以來低位，10年美債跌6.06%至3.459厘。截至昨晚9時，2年和10年美債息分別報3.916厘和3.419厘，黃金每盎司則報1929美元，本周累升3.32%。截至昨晚11時，恒指夜期報19,210點，高水6點。

渣打匯控分別跌5.4%及2.4%

歐洲銀行股周三急挫，渣打（2888）和匯控（0005）港股昨日亦跌5.39%和2.36%。因保險資金投資需要，持有大量美元債券的保險公司繼續急跌，保誠（2378）昨跌7.17%，友邦（1299）跌5.09%，周初以來跌13.38%和6.32%（見表）。金融風險引發避險情緒，繼續拖累油價，紐約期油跌至每桶66.82美元，見2021年底以來新低，中海油（0883）和中石油（0857）跌4.91%和3.9%。大型科技股亦受影響，騰訊（0700）跌2.5%，阿里巴巴（9988）跌1.89%。

第一上海首席策略師葉尚志稱，去年以來聯儲局加息預期多次改變，利率走勢不明朗，銀行和保險企業難就長短期資產進行資產配置，矽谷銀行因存款流出需沽出長債引發虧損而倒閉。雖然瑞信問題昨日暫時解決，但聯儲局加息預期仍未明確，因此仍陸續爆發其他問題。在市場不明朗下，他指大型機構過去已對風險取向趨向謹慎警惕，投資者現時應較保守穩健。他認為恒指暫時有可能回吐去年10月以來至年初高位的一半升幅，見18,700點。