港分行總資產近1400億 金管密切留意

證監評估影響

根據披露文件，截至去年6月底，瑞信香港分行擁有1389.57億元總資產，客戶貸款和存款分別為465.25億和953.58億元，去年上半年除稅前虧損4812萬元。另外，瑞信也是衍生工具市場的活躍參與者，DB power數據顯示，截至周三（15日）其發行牛熊證達347隻，而窩輪有283隻，以發行量名列第九位。而總成交額則名列第五，若母公司出現類似雷曼兄弟的倒閉事件，相關衍生工具產品會被停牌。

此外，彭博社引述瑞信內部備忘錄指，亞太區多名管理層近日跳船，包括亞太區聯席股票主管兼日本股票主管Nick Silver、亞太區股票銷售主管Jonathan Jenkins，南亞區股票主管兼泰國業務經理Chris Prasertsintanah亦決定辭職。