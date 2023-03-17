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領展供股權末日 價飈三成 過去6日合計轉手比例22%

標籤：經濟

【明報專訊】領展（0823）的末日供股權（2915）昨日最後買賣，做價爆升32.3%，但是成交減少至1076.73萬股，為過去6日以來最少交投的一天。累計過去6日，領展供股權共有9316.42萬個轉手，佔供股股份近4.26億個單位的比例近21.9%，這反映該股持貨人供股比例應會較高，估計近八成或以上。正股股價昨天亦升2.5%，特別中段升勢甚急，供股權中段升幅亦拉闊，而且最後一天成交萎縮，反映供股權貨源收窄，而求貨者昨天或急追。

明報記者 陳偉燊

持貨人供股比例料八成或以上

該集團的供股權保持過千萬股成交，除了早段做價「嘜低」3.92元開出，並且在早段低見3.14元全日最低價，做價大插23%後持續抽高，到午後高見5.71元該供股權面世以來最高位。由低位起計，半日升幅高達81.8%，投機味道濃厚。相比領展正股全日只升2.5%，高位50元相比低位47.6元之間只有5%升幅。過去6日合計，領展的供股權總成交額，高達3.58億元，昨日的成交額，便佔5030萬元。

若以領展每股供股價44.2元，加上從市場掃入供股權，按收市價5.4元合計，未計購入供股權所需手續費及成本，藉此參與供股，共需成本為49.6元。這與領展昨收市價49.7元稍低水0.2%。但若連同手續費去計算，供股所需付出成本幾與昨正股股價睇齊。

供股最後繳款日期為下周二

另由於持供股權者不放的比例較高，撇除在供股權供投資者炒賣的因素之外，一般預期，領展的供股計劃，獲足額甚至會超額完成，預計不用按包銷條款出動匯豐、星展及摩根大通提供包銷服務。緊隨供股權買賣結束，領展的供股行動便進入持有供股權者，或申請額外供股者繳款認購的階段，最後繳款期限將為3月21日下周二。根據該股的股東通函，領展的供股新出籠之股份，將於3月30日正式買賣。