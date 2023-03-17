閱文去年經調整純利升一成 收入跌

【明報專訊】閱文（0772）去年純利按年跌67.1%至6.1億元（人民幣，下同）；收入76.3億元，按年跌12%；經調整後純利按年升9.6%至13.5億元。集團總裁侯曉楠表示，去年收入下滑主要受降本增效措施影響，集團主動減少購買流量等投入，同時優化渠道，帶動經調整後淨利潤改善。
截至去年底，閱文平均月活躍用戶（MAU）為2.44億戶，按年跌1.9%；平均月付費用戶（MPU）790萬戶，按年跌9.2%；每用戶平均每月收入（ARPU）按年跌4.8%至約37.8元。
侯曉楠稱集團於2021年下半年推出反盜版體系，起點讀書App啟用反盜版體系後，30日內新增用戶中由盜版轉化比例達40%。
他表示盜版與互聯網是共生狀態，去年是行業起點，今年會繼續深化反盜版策略，影視及音樂行業經過多年反盜版後，付費率已達15%，現時閱讀行業僅3%付費率，相信行業仍有很大空間。
他又稱，過去行業由低效增長帶動，現時已逐步摒棄低效增長，對內容需求更高，旗下起點App錄得強勁增長，全年收入按年升三成，去年12月MAU按年增長達八成，ARPU等多項數據創新高。影視業務方面，閱文首席執行官程武指出，雖然過去數年影視作品數量下降，但現時缺的是優秀劇集，行業已回歸到以內容為主。他又稱，《慶餘年2》將於下個月開拍，大部分為原班人馬，但暫未確定何時可播出。