瑞信向瑞士央行借4244億 加強流動性 另斥255億回購債券增信心

受央行背書的消息刺激，瑞信昨日股價由周三收市的1.7瑞郎低位，反彈至2瑞郎以上，升幅超過兩成。不過瑞信多隻美元計價債券昨價格續跌。受歐洲央行加息等影響，歐洲多隻主要銀行股昨晚續跌。市場對銀行業的憂慮持續，道指及標普500指數早段續跌，但至凌晨前已倒升。

路透：一主要政府一銀行向瑞士施壓

瑞信此前股價急挫，主要由於最大股東沙特阿拉伯國家銀行排除進一步注資的可能性，引起市場恐慌。此外，美國矽谷銀行等相繼倒閉，也令環球銀行股趨於波動。瑞信周四發聲明表示，已決定透過擔保貸款機制及短期流動性機制，向瑞士央行借入資金，「先發制人加強流動性」，而這些流動性將用於支持瑞信的核心業務和客戶。

瑞信另提出回購10種以美元計價及4種以歐元計價的優先級別債務證券。瑞信表示，這些現金要約收購將於3月22日到期，使瑞信可利用吸引的價格回購債務，符合瑞信整體債務結構管理及優化利息支付的方針。

瑞信行政總裁Ulrich Koerner表示，這些措施展示瑞信推進策略轉型的過程中，果斷採取行動強化集團。瑞信的重組轉型措施，包括出售部分投行業務，並裁減數千個職位。

《金融時報》指出，瑞信周三股債大跌之際，其高層於當日下午與瑞士央行商討對策。瑞士央行與FINMA隨後發表聯合聲明，指沒有迹象顯示，美國銀行業的動盪，有蔓延至瑞士銀行業的直接風險，並表明可以向瑞信提供流動性。

路透引述知情人士稱，瑞士央行與FINMA的聲明，是在一個主要政府及至少一家銀行向瑞士施壓後發表。英國財相侯俊偉表示，與英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）「非常密切」關注形勢，並已從瑞士當局聽到令人鼓舞的消息。美國財政部表示，正關注形勢，並一直與其他央行保持聯繫。

《金融時報》引述知情人士稱，歐洲央行要求歐盟內的銀行披露對瑞信的風險敞口，又曾討論過發表公開聲明以平息事態，但在周三下午決定不公開表態，以免加劇市場恐慌。

瑞信近年屢傳洗錢、逃稅、風險管理不善等醜聞，2021年更經歷Greensill破產、Archegos爆倉等，令公司信譽受損，並拖累業績。去年10月，瑞信宣布重組策略，募集約40億瑞郎（約339億港元）資金，重整及分拆投行業務等。不過客戶憂慮其發展前景，大量撤回資金。瑞信去年全年虧損73億瑞郎（約617億港元），連續第二年「見紅」。

摩通料瑞信或被瑞銀收購

截至2022年底，瑞信的總資產價值為5740億美元，較2020年底的9120億美元下降37%。它的資產管理部門另外管理着1.7萬億美元資產。據摩通的分析指出，瑞信的資本狀况不成問題，惟市場對其失去信心。

摩通指出，瑞信可能採取「自救」，關閉投行業務，但這可能不足以釋除市場疑慮。瑞士央行有可能會為瑞信提供全額存款擔保，又或注入股本，但這將嚴重稀釋現有股東權益。摩通預期，瑞信被競爭對手瑞銀收購，仍是最有可能的結果，但由於兩家銀行的市場過度集中，若瑞銀收購瑞信後，可能會對瑞信進行上市或分拆。

（綜合報道）

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