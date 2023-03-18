人行降準0.25百分點 放水5000億 出手較預期早 高盛：新政府上台提振信心

明報記者 歐陽偉昉

人行公告指，今次降準是為推動經濟有效提升質素和合理增長總量，保持銀行體系流動性合理充裕，及後人行仍會保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。剛續任行長的易綱月初曾表示，降準提供長期流動性支持實體經濟，較有效使流動性處於合理充裕水平。

渣打：不少中小行不在降準範圍

金融機構加權平均存準率將降0.2個百分點至7.6%（見圖），人行未有提供釋放長期資金數額，高盛估計約為5000億元，與上次降準相同，對銀行流動性實際影響取決於人行未來公開市場的操作。在人行周三（15日）超額續作中期借貸便利（MLF）2810億元下，高盛認為降準出乎意料，或是因為新一屆政府在上台後希望提振信心，特別是全球金融市場不確定性增加，另外信貸需求回暖料亦是原因之一。

周三公布的內地零售、投資、房地產數據好轉，不過渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，雖然經濟重啟商業活動和私人消費反彈，但僅反映居民生活回復正常，反映經濟恢復的更高標準，如企業開展新業務則還未出現。渣打預期，在私人投資反彈、民企回復穩定和就業改善前，內地仍會保持較積極的貨幣和財政政策。不過她指出，不少中小銀行存準率已是5%，不在是次降準範圍之內，故再降準空間有限制。

星展：信貸加速 市場流動性收緊

星展高級經濟師周洪禮表示，經濟重啟令去年底以來信貸加速，特別是企業中長期貸款，加上稅期在即，市場流動性收緊，即使本月超額續作MLF，對放鬆流動性用作不大。反映市場流動性的7天期銀行間債券質押式回購利率（DR007），今年以來經常高於被視為政策利率的人行同期逆回購利率，相對去年3月疫情擴散以來均低於該水平。對於下次降準時間，他認為內地會觀察信貸需求是否強勁，加上MLF較多在下半年到期，認為今年中才再下調會較合適。