科網領恒指彈314點 成交1649億增48%

【明報專訊】美國多家重磅銀行出手高達300億美元存入第一共和銀行（First Republic Bank），利好市場氣氛，港股擺脫近3個月低位，恒指昨升314點，至19,518點，成交額比周四多48％或536億元，至1649億元。收市後，中國人民銀行公布，下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，令金融機構加權平均存款準備金率降至約7.6%。分析師指出，人行降準或為國務院總理李強上任後提振經濟的開始，預料將推出一連串組合拳，料恒指首個阻力位為19,800點。
科網股表現突出，百度（9888）周四公布「文心一言」，股價下跌後，股價昨報復式反彈，曾高見146元，收市報142.2元，升13.67%，成交額逾46億元，刺激其他科網股做好，恒生科技指數升4.4%，至3979.8點。南向資金昨日淨買入22.5億元，也追捧騰訊控股（0700），來自上海的港股通淨買入5.26億元；來自深圳的「北水」分別淨買入騰訊控股和美團（3690）金額涉11.83億元及2.09億元。
資深證券分析師彭偉新料內地在固定投資「出擊」，或進一步放寬樓市措施，以彌補工業生產受歐美經濟的影響等。他又指，另一利好信號為美國下周議息或僅加0.25厘，而且4月聯儲局沒有議息會議，故恒指第二個阻力位料為20,200點。
長和系派成績表後，長實集團（1113）曾重挫6.5%，低見45.6元，逆市收報47.5元，下滑2.66%。瑞銀發表報告，預期該集團近期股價將跑輸大市，因富時全球房地產指數在6月初檢討時或因不符入選要求而遭該指數剔出，若成事的話，估計流出約8700萬美元（約6.83億港元）資金，對該股股價構成利淡因素。該行維持長實「中性」評級及目標價47.9元。不過，另一證券商海通國際給予「跑贏大市」評級，目標價提升約5.7%，至70.9元。
至於長江和記（0001）獲多家證券商維持「買入」評級，摩根大通把目標價由84元調低至69元，但股份回購潛在可能性增加，加上沃達豐與3英國尋求合併消息等為股價提供動力，而花旗亦將長和目標價由76.5元降至74.5元，惟股價較每股資產淨值折讓達60%，估值並不昂貴。長和股價先跌後升，收48.8元，升1.8%。