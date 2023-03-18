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阮國恒派定心丸 稱港銀行穩健

【明報專訊】市場憂慮瑞信（美：CS）爆發流動性問題，瑞信在港為持牌銀行，對於事件會否演變成本港金融風險，金管局副總裁阮國恒表示，香港整體金融市場仍然穩健，沒有受事件影響。他指近日外圍波動增加，當局亦已提高警覺，只要事件對全球金融穩定有影響他們均會留意，已經和當地監管機構保持密切聯繫。

市場擔心情况會惡化為另一次如2008年雷曼兄弟倒閉的金融危機，阮國恒表示難以評論，不過相關監管機構已快速採取行動穩定信心，市場情况也已比較穩定。他又指當局一直有恒常監察銀行之間的風險敞口，不需就事件特別向銀行詢問。

去年上半年港銀投資虧損輕微

美國矽谷銀行存款集中於科技企業，近日遇上巨額存款外流最終被監管機構接管。對於本港銀行有否存在類似情况，阮國恒指集中度也是其監管重點之一，若銀行集中於某行業，當局會確保銀行妥善風險管理，例如7、8年前港銀在內地民企貸款增長較快，當局有為此加強監管，因此港銀不論存貸都沒有風險集中，分散度高。

矽谷銀行倒閉亦因為其長短期資產配置失當，阮國恒指一直有監管港銀持有債務工具的市場風險，在加息環境下已要求加強流動性風險管理。港銀持有債券分散而年期較短，受加息影響較小，去年上半年香港銀行投資組合按市值入帳而錄得虧損，資本充足率因此下降0.4個百分點，但相對逾20%的充足率比例很小。