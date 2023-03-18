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李寧純利升1.3% 線下客流未完全復蘇

【明報專訊】李寧（2331）公布，去年純利按年升1.3%至40.6億元（人民幣，下同），全年營業額為258億元，按年增14.3%，擬派末期息0.4627分，按年微增0.6%。集團執行董事及聯席行政總裁錢煒表示，隨着內地疫情穩定，集團銷售按月亦有改善，不過線下客流尚未完全復蘇，復蘇仍要看線下客流回暖情况。

預告今年港續開店 加入新渠道

李寧副總裁及首席財務官趙東升表示，隨着內地生產逐漸恢復，對今年增長有信心，全年收入增長指引為10至20%中段水平，淨利潤率料為10至20%中段。李寧績後股價受壓，昨收市大跌9.9%至57.7元。

整體毛利率跌4.6個百分點

李寧去年12月在港開設首家旗艦店，錢煒表示，來香港開店就是要做生意，並非只是用於品牌宣傳，預告今年將會開設第2、3家，以至是第4家分店，並會加入更多新渠道。他強調，香港市場是集團進軍海外的重要地方，期望培養更多具國際視野的年輕人才，冀2025年後進軍海外市場。

他又稱，李寧會繼續「單品牌、多品類、多渠道」策略，未考慮收購其他品牌。

此外，李寧去年整體毛利率為48.4%，按年下跌4.6個百分點，亦低於市場預期。錢煒解釋，去年毛利率受壓主要受疫情影響，希望今年有所改善，不過疫情才過去兩個月，集團仍維持審慎樂觀態度經營業務。