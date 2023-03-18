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大聯盟促TVB罷免許濤黎瑞剛等 籲增拍劇取締山頭文化 擬引入7.8億新資金

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）股東組成的「大台小股東大聯盟」（下稱「大聯盟」）昨日發難，在社交媒體披露會提出議案罷免6名董事，包括行政主席許濤、非執行董事黎瑞剛、徐敬等人，但沒公開建議委任新董事的名稱。同時提出一批建議，包括不能讓藝人管理部門等影響整體發展，取締山頭文化，並擬引入新資金1億美元（約7.8億港元），並建議TVB轉型為製作室（Production Studio），逐步增加拍劇量等。TVB回應指，對別有用心的人士發布有誤導性信息，會保留法律追究權利。

明報記者 陳偉燊

TVB股價經過上周尾段起連日爆升後，近日股價反覆，昨日曾經一度插穿7元大關，下跌5.6%，低見6.63元，其後反覆回升，全日收報7.03元，微升0.14%。成交股數則達2250萬股，比周四的2900萬股減少，成交額繼續高企在過億元水平，達1.61億元。

另中央結算持倉資料顯示，截至3月16日本周四，在TVB最大持倉經紀匯豐銀行持倉一降再降，已低見30.79%，再減少1.35個百分點，持股單日減少592.45萬股。

倡轉型製作室 冀分拆OTT平台

大聯盟昨日再出手，提出改革TVB方案，提出罷免新上任的行政主席許濤、代表在TVB持股22.1%的大股東Young Lion之兩名非執行董事黎瑞剛及徐敬，及另三名獨立非執行董事。同時提議委任另六人入局，全部均為非執行董事及獨立非執行董事，不過並沒有透露該等人士真實身分，只賣關子說建議委任的兩名副主席，其中一人為主板公司主席，另一人為從事資訊科技及金融的專業人士。

此外大聯盟另建議發新股引入新資金1億美元，並在2024年第二至第三季度發行可換股債券集資2至3億美元，以減債及發展OTT業務。在業務運作上，其提議分三年逐步增加每年拍劇數量，由現時300至400小時，大增至700至1200小時，另取締山頭文化，重新評估藝人經理人部門的角色。大聯盟更建議分拆電子商貿及OTT平台，把TVB經理人及聲夢娛樂獨立營運，甚至提出電商平台「士多」在美加市場向華人提供網購服務。

TVB：對不實指控保留追究權利

TVB在昨天收市後發表聲明指，已從2021年初開始積極為電視業開啟新媒體道路進行了大型改革，讓TVB成功走在新媒體發展路上。該公司又稱，一直非常重視股東意見和支持，並致力帶來最佳的回報。但對於別有用心的人士，在沒有接觸任何公司管理層下，多次發布有誤導性的信息抹黑公司商譽，甚至對集團管理層進行人身攻擊，對此絕不縱容和容忍，將對一切不法行為及不實指控保留法律追究權利。