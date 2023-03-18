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「關注組」兩提案准表決 匯控籲股東投票反對

標籤：經濟

【明報專訊】「分拆匯控關注組」召集人呂宇健針對匯控（0005）業務架構和股息兩項提案，獲匯控接納在股東會表決。匯控發言人表示，董事會不認同有關建議能為公司和股東帶來最佳利益，建議全體股東投票反對該兩項決議案。匯控表示，將於3月24日刊登股東大會通告，屆時會正式回應該兩項由股東提出的決議案。

匯控指出，該行一直深信，集團目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式。集團剛於上月公布的2022年業績足以證明，該行能夠為股東帶來優秀和可持續的回報，而股息方面亦已取得長足進展。

涉業務架構和股息

呂宇健等匯控股東，上月向匯控提案兩項議案要求在股東會表決。匯控早前要求，議案需以特別決議案方式提出，即須得75%股權同意才能通過，較呂宇健提出的普通決議案，須50%同意通過的門檻高。呂宇健回覆本報表示，為免議案在程序上被拖死，因此應了匯控要求，以特別決議案方式提出兩項議案。他指其目的是希望能將決定權交回股東，透過集體投票做選擇，亦希望最終匯控可以按表決結果作出相應執行，他呼籲所有股東於5月股東會投票支持。

呂宇健兩項議案為：1）要求匯豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高匯豐的價值之計劃和策略；2）要求匯豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在匯豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

另外，呂宇健不滿匯控收購母行被接管的矽谷銀行英國子公司，積極考慮提出罷免匯控董事局的新議案，並且重選集團董事局成員。對於是否已正式向匯控提出，呂宇健回覆說仍在研究。