龍湖派息0.8元減35% 負債2080億

去年純利244億 按年升2%

該集團營業額按年增長12.2%至2505.7億元，其中開發業務營業額2270.2億元，增長11%。交付物業總建築面積1551.5萬平方米，每平方米價格約1.46萬元。至於去年合同銷售額2015.9億元，銷售總建築面積1304.7萬平方米，每平方米銷售單價約1.54萬元。執行董事兼高級副總裁張旭忠表示，隨着疫情消除，消費者信心需要一段時間恢復，而2月部分城市如北京、成都和南京的成交逐步提升，但部分地區如大連的成交下降。他重申嚴守購地政策，保持銷售周轉率的同時，購地與銷售回款速度配合，且項目毛利率目標保持逾20%。

擬增內銀貸款 減境外融資

該集團去年擬分拆從事物業管理服務及商業營運業務的龍湖智創生活在港上市，但上市申請已失效，趙軼指，近期市場情緒改善，分拆繼續保持主動性，不會急於推進上市計劃。

至於包括商場、租賃住房等業務租金收入118.8億元，增長14.1%，主席兼首席執行官陳序平指，去年非地產開發業務對整體利潤佔比重增至27%，預期未來5年貢獻的比例將進一步可提升至50%以上。

陳序平表示，過去房地產行業以資產和負債按年增長方式發展，但該集團未來將控制貸款規模的同時，需達至利潤穩中有增和提升資產質量。截至去年底，集團淨負債率46.7%，平均借貸成本為年利率4.1厘；平均貸款年限為6.67年。趙軼指出，於去年底綜合借貸為2080億元，將保持平穩水平，但可能增加內地銀行貸款，減少境外融資佔比約5個百分點。