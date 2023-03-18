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匯豐：59%受訪者流動資產逆市增至少2%

【明報專訊】匯豐公布一項研究發現，在疫情影響及經濟情况不明朗下，59%受訪者的流動資產去年仍錄得至少2%的回報，成為「逆市大贏家」。當中，有86%被評為「財政健康」或以上的級別。調查指出，理財健康指數FinFit得分為80分或以上的人更積極進行多元化投資，包括投資另類資產，平均持有4.7種投資和保險產品，而得分低於50的人士平均只有1.6種。

持有投資產品比例大降

不過。今次匯豐「FinFit」調查中，香港人在2022年的FinFit指數的平均得分為64分 （100分滿分），低於對上一年的65分，並且自2020年研究開始時的67分持續下跌。大市低迷下，僅54%的受訪者持有投資產品如股票、基金和債券等，較上一年同期下跌25個百分點，有儲蓄習價的受訪者比例也從先前的61%降至57%。

該行財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，市場動盪沒有人能置身事外，但擁有良好財務習慣和多元化投資組合的人，能更穩健地渡過難關。匯豐香港區財富管理及個人銀行客戶及市場策劃主管許長虹認為，今年市况轉好，料投資規劃可做得更好。他又稱，理財旨在多元理財產品，如4至5種不同的產品。

匯豐指，為進一步提高大眾對理財健康的認識，將舉行FinFit月，舉辦一系列有關理財及金融知識的活動，由3月29日起，流動路演車將穿梭全港，提供FinFit小貼士及派發「兩餸飯」飯券，以及為參與指定計劃改善財政健康的客戶提供優惠等，詳情將於稍後公布。