美11大銀行斥2340億 聯手救第一共和銀行 危機憂慮未止 道指曾跌逾400點

不過市場對銀行業危機的憂慮持續，美股3大指數早段下挫，道指跌逾400點，標普500指數跌逾1%。宣布暫停派息的第一共和銀行，早段股價挫兩成，金融股普遍下滑。歐洲股市午夜前普遍下滑。

各銀行提供的存款，主要取決於其存款基礎規模，因此4大銀行——摩通、美銀（美：BAC）、花旗（美：C）及富國（美：WFC）將各存入50億美元，而紐約梅隆（美：BK）、PNC（美：PNC）、道富（美：STT）、美國合眾（美：USB）、Truist（美：TFC）將各存入10億美元。雖然以投行業務為主的高盛（美：GS）和摩根士丹利（美：MS）的存款基礎較小，但仍將各存入25億美元以示支持。這些存款將至少存入120天，期望穩定市場信心。

根據標普全球的數據，以服務企業及高端客戶為主的第一共和銀行，其超過25萬美元保障額的未投保存款高達68%，因此擠兌壓力極大。此外，該銀行的貸款相對於存款比例（liability-to-deposit ratio）也高達111%，意味其借出的資金，超出客戶存款，市場憂慮它會被迫賠本沽出抵押貸款投資組合，應付存戶的巨額提款。

考慮到該銀行所面臨的提款壓力，惠譽和標準普爾周三下調該銀行的信貸評級至垃圾級別，令其股價繼續下滑。雖然美國監管機構此前已接管兩家倒閉銀行，認定它們構成系統性風險，使監管機構可支持其未投保的存款，以防兩家銀行倒閉產生溢出效應，惟多家地區銀行股價仍暴跌。

摩通CEO戴蒙穿針引線

知情人士向《金融時報》稱，耶倫、鮑威爾與戴蒙周二進行多次電話對話，討論如何召集美國最大型銀行共同合作，增強公眾對金融體系信心。彭博社稱，耶倫建議美國大型銀行向接近倒閉邊緣的第一共和銀行存入數以十億美元資金。據稱，作為第一共和銀行顧問的戴蒙認同此構思，馬上聯絡美銀、花旗和富國負責人。到周三早上，這3家大行已答應加入存款行列，其後再經多輪視像會議，更多銀行CEO加入響應。

哥倫比亞大學高級研究員Todd Baker指出，若今次挽救計劃奏效，將會是雙贏局面，小型銀行的存戶近期將大量存款轉移至大型銀行，如今大型銀行又參與化解這場危機。

這些大行存入第一共和銀行存款，將按市場利率收息，但由於存款規模太大，聯邦存款保險公司（FDIC）將無法承保，意味該銀行一旦倒閉，這些大行存款將面臨虧損風險，除非監管機構按照處理矽谷銀行的做法，認定它是具系統重要性金融機構，接管其全部存款。

今次由戴蒙穿針引線的行動，令人聯想起「1907年恐慌」時期，當時摩通創辦人摩根（John Pierpont Morgan） 召集了當時最有影響力的銀行家，迫使他們支持被擠提的美國信託公司（Trust Company of America）。

（綜合報道）

[國際金融]