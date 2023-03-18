儲局一周借出2.3萬億緊急貸款

資產負債表膨脹4400億美元

在截至周三當周，其他信貸額度增長1428億美元，這款項為聯邦存款保險公司（FDIC）向兩家被接管的銀行提供的貸款。此外，美聯儲上周日（12日）推出的銀行定期融資計劃（BTFP）共借出119億美元資金。美聯儲表示，仍會向金融機構提供更多資金。

成為救助目標的第一共和銀行（美：FRC）表示，由3月10日至15日，向美聯儲借款的金額從200億美元到1090億美元不等。其他地區銀行的資金緊張狀况持續。路透社引述知情人士稱，加州銀行PacWest Corp（美：PACW）與Atlas SP Partners等投資公司商討增加流動性。據稱，PacWest正在考慮多個選項來填補資金，但不確定能否達成交易。該銀行股價早段挫逾一成。

摩通估計，聯儲從緊急貸款計劃向美國銀行系統注資的規模，最高可能達2萬億美元。目前美聯儲的縮表進程已被打亂，其資產負債表一周膨脹4400億美元。

（綜合報道）

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