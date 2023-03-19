傳洽售新股引資 第一共和銀行再挫32%

《紐約時報》引述消息指第一共和銀行正洽談向其他銀行或私募股權公司發行新股，以籌集資金，但該股上周累瀉71.83%，市值更由本月初的220億美元，大幅縮水至約40億美元，獲投資者入股的吸引力或成疑問。第一共和銀行沒有就消息置評。

穆迪下調第一共和銀行所有長期評級

國際信貸評級機構穆迪指出，由於第一共和銀行財務狀况惡化，下調該行所有長期評級，並維持「負面」展望，其長期發行人評級下調至「垃圾級」。穆迪表示，該行的評級可能再會被進一步下調。

PacWest Bancorp：有逾108億美元現金

市場憂慮危機波及其他銀行，市值最大的SPDR標普地區性銀行ETF （美：KRE），上周五再跌約6%，全周累挫14.3%。多隻地區性銀行股同重創，PacWest Bancorp（美：PACW）上周五挫18.95%，該行及後表示，自矽谷銀行倒閉後，主要來自風投基金的客戶存款提走增加，不過自上周一起存款淨流出已大幅減少，至上周五有逾108億美元現金，而風投存款佔其25%。