moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

金融危機下道指全周微跌 納指標指向上

標籤：經濟

【明報專訊】市場對瑞信（美：CS）的信心危機未解，上周五美國三大指數下跌，但總結全周，只有金融、能源行業佔比較重的道指跌0.15%，標指升1.43%，以科技股為主的納指在微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOGL）帶動下，全周升4.41%。分析指出，相對科技股去年已經調整，加上晶片去庫存近期也接近完成，雖然仍會受大市氣氛影響，不過認為科技股後續可跑贏美股。

紐約期油見15月低

道指上周五跌1.19%，收報31,861點，標指跌1.1%報3916點，納指跌0.74%報11,630點。恒指夜期收報19,248點，跌1.66%，低水271點。ADR港股比例指數跌1.72%，收報19,187點。避險情緒升溫，紐約期油跌2.9%，每桶報66.53美元，見近15個月新低，全周急挫15.26%。標普能源業指數上周跌8.33%，高於金融業指數7.74%跌幅。

不過，微軟上周四發布在辦公室軟件加入人工智能功能，周五逆市上升1.17%，加上Google和百度（9888）上周亦發布其人工智能產品，帶動多隻人工智能股上周有逾一成升幅（見表），連同市場對美國加息預期下降，推動標指科技股指數上周升3.82%，包括Google母企Alphabet的通訊股指數升5.41%。

人工智能功能概念帶動科技股

上周科技股在銀行業動盪下仍然強勁，安柏環球金融集團首席投資總監雷志海指出，瑞信出現問題有其自身因素，暫時仍似是個別事件，不認為會演變系統性風險。納指去年下跌三成，較道指跌8.8%為多，科技股去年已率先調整，近日走強除了受人工智能帶動，過去拖累股價表現的庫存過多情况，近期也進入尾聲，預期及後科技股雖仍受市場氣氛拖累，但可較整體美股走強，他較看好成熟的科技企業。