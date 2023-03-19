金融危機下道指全周微跌 納指標指向上

紐約期油見15月低

道指上周五跌1.19%，收報31,861點，標指跌1.1%報3916點，納指跌0.74%報11,630點。恒指夜期收報19,248點，跌1.66%，低水271點。ADR港股比例指數跌1.72%，收報19,187點。避險情緒升溫，紐約期油跌2.9%，每桶報66.53美元，見近15個月新低，全周急挫15.26%。標普能源業指數上周跌8.33%，高於金融業指數7.74%跌幅。

不過，微軟上周四發布在辦公室軟件加入人工智能功能，周五逆市上升1.17%，加上Google和百度（9888）上周亦發布其人工智能產品，帶動多隻人工智能股上周有逾一成升幅（見表），連同市場對美國加息預期下降，推動標指科技股指數上周升3.82%，包括Google母企Alphabet的通訊股指數升5.41%。

人工智能功能概念帶動科技股

上周科技股在銀行業動盪下仍然強勁，安柏環球金融集團首席投資總監雷志海指出，瑞信出現問題有其自身因素，暫時仍似是個別事件，不認為會演變系統性風險。納指去年下跌三成，較道指跌8.8%為多，科技股去年已率先調整，近日走強除了受人工智能帶動，過去拖累股價表現的庫存過多情况，近期也進入尾聲，預期及後科技股雖仍受市場氣氛拖累，但可較整體美股走強，他較看好成熟的科技企業。